Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном
- РИА Новости
«Должен сказать, что России, конечно, есть чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч, именно сотни тысяч, таких снарядов. Мы их пока не применяем», — сказал он.
Путин также выразил удивление готовностью властей Украины использовать снаряды с обеднённым ураном против граждан, которых в Киеве считают своими.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Британия уже не сможет отказаться от поставок Украине снарядов с обеднённым ураном.