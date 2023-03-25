Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном

России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» российский президент Владимир Путин.

«Должен сказать, что России, конечно, есть чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч, именно сотни тысяч, таких снарядов. Мы их пока не применяем», — сказал он.

Путин также выразил удивление готовностью властей Украины использовать снаряды с обеднённым ураном против граждан, которых в Киеве считают своими.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Британия уже не сможет отказаться от поставок Украине снарядов с обеднённым ураном.