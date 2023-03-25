Путин удивился готовности Украины применить уран против граждан, которых считает своими

Президент России Владимир Путин выразил удивление готовностью властей Украины использовать снаряды с обеднённым ураном против граждан, которых в Киеве считают своими.

Глава государства напомнил о заявлениях экспертов, которые подтвердили, что после использования подобных снарядов в Ираке и Югославии кратно выросло число пациентов с онкологическими заболеваниями среди местных жителей.

«Если мы говорим об Украине — те, кто будут применять (оружие. — RT), они считают тех, кто живёт на этих территориях, своими. Как же они будут применять против людей, которые фактически своими являются?.. Я имею в виду, что вот эти остатки будут пылить», — сказал он.

Путин также отметил, что снаряды с обеднённым ураном не относятся к ОМУ, но материалы в сердечниках порождают радиационную пыль.