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Путин удивился готовности Украины применить уран против граждан, которых считает своими

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Президент России Владимир Путин выразил удивление готовностью властей Украины использовать снаряды с обеднённым ураном против граждан, которых в Киеве считают своими.
Путин удивился готовности Украины применить уран против граждан, которых считает своими
  • РИА Новости

Глава государства напомнил о заявлениях экспертов, которые подтвердили, что после использования подобных снарядов в Ираке и Югославии кратно выросло число пациентов с онкологическими заболеваниями среди местных жителей.

«Если мы говорим об Украине — те, кто будут применять (оружие. — RT), они считают тех, кто живёт на этих территориях, своими. Как же они будут применять против людей, которые фактически своими являются?.. Я имею в виду, что вот эти остатки будут пылить», — сказал он.

Путин также отметил, что снаряды с обеднённым ураном не относятся к ОМУ, но материалы в сердечниках порождают радиационную пыль.

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