Путин заявил об опасности радиационной пыли снарядов с обеднённым ураном

Снаряды с обеднённым ураном не относятся к ОМУ, но материалы в сердечниках порождают радиационную пыль, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» президент России Владимир Путин.

«Сердечники снарядов с обеднённым ураном — там может быть разный материал использован, но он используется в бронебойных целях и всё-таки так или иначе порождает радиационную пыль. И в этом смысле он, конечно, используется как оружие наиболее опасного характера», — сказал он.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Британия уже не сможет отказаться от поставок Украине снарядов с обеднённым ураном.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что такое решение Британии приведёт к серьёзному наращиванию эскалации, а Россия учтёт это в своих действиях и будет опираться на свою военную доктрину.