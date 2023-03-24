Посол Келин: Британия не сможет отказаться от поставок ВСУ снарядов с обеднённым ураном

Британия уже не сможет оказаться от поставок Украине снарядов с обеднённым ураном, считает посол России в Лондоне Андрей Келин. Он при этом отметил, что в самом британском обществе отношение к этому двоякое.

«После объявления об использовании снарядов с низкообогащённым ураном сойти с этой тропы британцам в официальном плане будет трудно, если не невозможно», — сказал посол ТАСС.

Он напомнил, что эти снаряды применяются не только в танках Challenger — низкообогащённый уран используется и в немецких танках Leopard.

«Поэтому это стандартная натовская практика. Нет таких весомых соображений, которые могли бы заставить их отказаться от устоявшейся военной практики», — сказал Келин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что такое решение Британии приведёт к серьёзному наращиванию эскалации, а Россия учтёт это в своих действиях и будет опираться на свою военную доктрину.

Российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.

21 марта член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».