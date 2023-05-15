Глава Тернопольской ОВА Труш утверждает, что в Тернополе не взрывались боеприпасы с ураном

Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш утверждает, что в Тернополе не взрывались боеприпасы с ураном.

Заявление из соцсетей Труша приводит РИА Новости.

По его словам, в сети и СМИ появилась информация о том, что в Тернополе расположен склад с боеприпасами с обеднённым и обогащённым ураном. Труш утверждает, что это фейк.

Украинский чиновник добавил, что в городе «никакие боеприпасы с обогащённым и обеднённым ураном не взрывались».

Ранее глава Тернопольского областного совета Сергей Головко сообщил о взрыве в промзоне Тернополя.