Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава Тернопольской ОВА Труш утверждает, что в Тернополе не взрывались боеприпасы с ураном

Короткая ссылка
Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш утверждает, что в Тернополе не взрывались боеприпасы с ураном.
Глава Тернопольской ОВА Труш утверждает, что в Тернополе не взрывались боеприпасы с ураном
  • AP

Заявление из соцсетей Труша приводит РИА Новости

По его словам, в сети и СМИ появилась информация о том, что в Тернополе расположен склад с боеприпасами с обеднённым и обогащённым ураном. Труш утверждает, что это фейк. 

Украинский чиновник добавил, что в городе «никакие боеприпасы с обогащённым и обеднённым ураном не взрывались». 

Ранее глава Тернопольского областного совета Сергей Головко сообщил о взрыве в промзоне Тернополя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить