Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Патрушев: радиоактивное облако идёт на Европу из-за уничтожения снарядов ВСУ с ураном

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что радиоактивное облако, возникшее после уничтожения боеприпасов с обеднённым ураном, поставленных Украине, надвигается на Западную Европу.
Патрушев: радиоактивное облако идёт на Европу из-за уничтожения снарядов ВСУ с ураном
  • РИА Новости

Об этом он сказал на совещании в Сыктывкаре.

По его словам, «американцы уже не раз в истории так «помогали» странам. Киевскому режиму тут также «помогли», заставив своих сателлитов поставить украинским боевикам боеприпасы с обеднённым ураном.

«Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», — цитирует его ТАСС.

Ранее британский замминистра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Соединённое Королевство не обязано участвовать в ликвидации последствий применения снарядов с обеднённым ураном, которые Лондон поставляет Киеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить