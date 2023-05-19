Патрушев: радиоактивное облако идёт на Европу из-за уничтожения снарядов ВСУ с ураном

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что радиоактивное облако, возникшее после уничтожения боеприпасов с обеднённым ураном, поставленных Украине, надвигается на Западную Европу.

Об этом он сказал на совещании в Сыктывкаре.

По его словам, «американцы уже не раз в истории так «помогали» странам. Киевскому режиму тут также «помогли», заставив своих сателлитов поставить украинским боевикам боеприпасы с обеднённым ураном.

«Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», — цитирует его ТАСС.

Ранее британский замминистра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Соединённое Королевство не обязано участвовать в ликвидации последствий применения снарядов с обеднённым ураном, которые Лондон поставляет Киеву.