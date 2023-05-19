Постпред Британии в ООН Вудворд: Лондон много лет применял снаряды с обеднённым ураном
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«Британская армия применяла обеднённый уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями. Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу», — цитирует её РИА Новости.
Ранее британский замминистра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Соединённое Королевство не обязано участвовать в ликвидации последствий применения снарядов с обеднённым ураном, которые Лондон поставляет Киеву.
Он заявил, что сейчас боеприпасы контролируются ВСУ, а британское Министерство обороны не отслеживает места, где боеприпасы с обеднённым ураном задействуются.
Посольство России в Британии после этого сообщило, что Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника.