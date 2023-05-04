МИД России призвал ООН осудить планы по поставке Киеву снарядов с обеднённым ураном
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Призываем секретариат ООН открыто осудить планы Великобритании, которая должна нести ответственность за свои безрассудные действия», — говорится в сообщении.
Ранее британский замминистра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Соединённое Королевство не обязано участвовать в ликвидации последствий применения снарядов с обеднённым ураном, которые Лондон поставляет Киеву.
Он заявил, что сейчас боеприпасы контролируются ВСУ, а британское Министерство обороны не отслеживает места, где боеприпасы с обеднённым ураном задействуются.
Посольство России в Британии после этого сообщило, что Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника.