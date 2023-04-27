В ООН обеспокоены ситуацией с применением странами снарядов с обеднённым ураном

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В ООН беспокоятся из-за применения снарядов с обеднённым ураном любыми странами, это относится и к Британии, заявил на брифинге заместитель представителя Генсека ООН Фархан Хак. Так он прокомментировал поставки таких снарядов Лондоном украинской армии.
В ООН обеспокоены ситуацией с применением странами снарядов с обеднённым ураном
  • AP

«Вы знаете, что мы обеспокоены по поводу применения обеднённого урана в любом месте мира, это касается и данной ситуации», — цитирует его РИА Новости.

Хак уклонился от ответа на вопрос о том, должна ли Британия нести ответственность за очистку или за контроль за уничтожением обеднённого урана на Украине.

«Думаю, вам следует задать этот вопрос соответствующим властям в Британии. С нашей точки зрения мы обеспокоены любым размещением его любой страной в любой точке мира», — сказал он.

Ранее британский замминистра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Соединённое Королевство не обязано участвовать в ликвидации последствий применения снарядов с обеднённым ураном, которые Лондон поставляет Киеву.

Он заявил, что сейчас боеприпасы контролируются ВСУ, а британское Министерство обороны не отслеживает места, где боеприпасы с обеднённым ураном задействуются.

Посольство России в Британии после этого сообщило, что Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника.

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