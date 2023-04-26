Посольство России в Лондоне: Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника

Заявления первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о боеприпасах с обеднённым ураном говорят о том, что Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника, заявили в посольстве России в Лондоне.

«Теперь уже окончательно ясно, что этой стране Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного «могильника», — говорится в сообщении.

В дипмиссии призвали британские власти не питать надежд, что им удастся переложить ответственность за снаряды на Киев.

Ранее Хиппи заявил, что Соединённое Королевство не обязано участвовать в ликвидации последствий применения снарядов с обеднённым ураном, которые Лондон поставляет Киеву.

Он заявил, что сейчас боеприпасы контролируются ВСУ, а британское Министерство обороны не отслеживает места, где боеприпасы с обеднённым ураном задействуются.