Посольство России в Лондоне: Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника
«Теперь уже окончательно ясно, что этой стране Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного «могильника», — говорится в сообщении.
В дипмиссии призвали британские власти не питать надежд, что им удастся переложить ответственность за снаряды на Киев.
Ранее Хиппи заявил, что Соединённое Королевство не обязано участвовать в ликвидации последствий применения снарядов с обеднённым ураном, которые Лондон поставляет Киеву.
Он заявил, что сейчас боеприпасы контролируются ВСУ, а британское Министерство обороны не отслеживает места, где боеприпасы с обеднённым ураном задействуются.