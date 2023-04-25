Лавров: Британии надо понимать последствия поставок Украине снарядов с обеднённым ураном

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Британии нужно осознавать свою ответственность поставок ВСУ снарядов, содержащих обеднённый уран.

«Про обеднённый уран мы уже неоднократно высказывались. Кто бы там ни говорил, что он не является радиоактивным и не занесён в соответствующие списки МАГАТЭ, есть не списки, а есть факты и интервью с людьми, которые пострадали (от последствий применения таких снарядов. — RT) в бывшей Югославии (во время бомбардировок НАТО в 1999 году. — RT), их показывали по телеканалам всего мира», — отметил он.

По словам Лаврова, Великобритании нужно осознавать свою ответственность.

Ранее британский замминистра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Соединённое Королевство не обязано участвовать в ликвидации последствий применения снарядов с обеднённым ураном, которые Лондон поставляет Киеву.

Он заявил, что сейчас боеприпасы контролируются ВСУ, а британское Министерство обороны не отслеживает места, где боеприпасы с обеднённым ураном задействуются.