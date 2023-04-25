Лавров: Британии надо понимать последствия поставок Украине снарядов с обеднённым ураном
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
«Про обеднённый уран мы уже неоднократно высказывались. Кто бы там ни говорил, что он не является радиоактивным и не занесён в соответствующие списки МАГАТЭ, есть не списки, а есть факты и интервью с людьми, которые пострадали (от последствий применения таких снарядов. — RT) в бывшей Югославии (во время бомбардировок НАТО в 1999 году. — RT), их показывали по телеканалам всего мира», — отметил он.
По словам Лаврова, Великобритании нужно осознавать свою ответственность.
Ранее британский замминистра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Соединённое Королевство не обязано участвовать в ликвидации последствий применения снарядов с обеднённым ураном, которые Лондон поставляет Киеву.
Он заявил, что сейчас боеприпасы контролируются ВСУ, а британское Министерство обороны не отслеживает места, где боеприпасы с обеднённым ураном задействуются.