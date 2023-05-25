«Не будут иметь отношения к контрнаступлению»: Пентагон раскрыл детали планов по поставкам истребителей F-16 Украине

В Минобороны США заявили, что передача американских истребителей F-16 киевскому режиму предназначается для удовлетворения его долгосрочных оборонных потребностей, а не для использования в краткосрочной перспективе. Обучение ВСУ пилотированию на этих самолётах, по данным ведомства, будет проходить за пределами Украины — «на объектах в Европе». В Пентагоне не подтвердили информацию о том, что тренировки полётов украинских военных на F-16 уже начались. По мнению экспертов, на подготовку лётного состава и инфраструктуры Киеву потребуется длительное время. Впрочем, как отмечают аналитики, с F-16 «без проблем справятся» российские ЗРК С-300 и С-400.

Передача американских истребителей F-16 на Украину предназначается для удовлетворения её долгосрочных оборонных потребностей, а не для использования в краткосрочной перспективе. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер во время брифинга.

«Поставка Украине F-16 связана с долгосрочными обязательствами перед Украиной. Эти истребители не будут иметь отношения к грядущему контрнаступлению», — сообщил Райдер.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он отправки F-16 в этом году, представитель Пентагона сказал, что не намерен «вдаваться в такие детали, как сроки».

«Мы надеемся, что сможем начать тренировки в течение недель или месяцев, в относительно ближайшем будущем. Что касается поставок, то, опять же, мы будем держать вас в курсе. Но мы собираемся тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнёрами, чтобы обеспечить украинским лётчикам обучение на F-16, а затем в какой-то момент времени мы сможем получить сами самолёты», — отметил Райдер.

Он уточнил, что тренировки ВСУ по использованию американских истребителей будут проходить за пределами Украины — «на объектах в Европе».

«Что касается более подробной информации: сроки начала обучения, как и кем эти истребители будут поставляться — над этим мы продолжаем работать с нашими международными партнёрами», — заявил американский чиновник.

Объясняя журналистам, «какие изменения» привели к тому, что министр обороны США Ллойд Остин «порекомендовал предоставить Украине F-16», Райдер сообщил, что на последнем заседании контактной группы по обороне Украины, состоявшемся в апреле, «и вскоре после этого» Остин получил несколько запросов от стран, которые хотели добиться разрешения США на обучение украинских лётчиков пилотированию F-16.

«Впоследствии он взялся за этот вопрос, включил его в процесс по разработке политики Совета национальной безопасности в рамках разговора о поддержке Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе и с точки зрения её оборонных потребностей, и все единодушно согласились с тем, что этот аспект нам следует и нужно поддержать. Так что перед саммитом «Большой семёрки» министр обороны Остин порекомендовал приступить к утверждению союзников для обучения украинцев и передачи этого потенциала», — отметил Райдер.

Представитель Пентагона не подтвердил слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, что обучение украинских военных полётам на F-16 уже началось.

Ситуация вокруг поставки истребителей

Напомним, на прошлой неделе помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос передачи Украине истребителей F-16 будет решён в ближайшие месяцы. По его словам, военная подготовка к эксплуатации этих самолётов — «очевидный первый шаг», за которым последует работа с союзниками и Киевом по определению того, как в дальнейшем будут поставляться эти истребители.

В Киеве рассчитывают, что Запад отправит на Украину сразу нескольких десятков истребителей F-16, а не поштучно.

Министр обороны Германии Борис Писториус, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн

Gettyimages.ru

© Thomas Lohnes

Позднее президент США Джо Байден заявил, что при личной встрече на полях саммита G7 в Хиросиме он рассказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Соединённые Штаты вместе со своими союзниками «начнут обучение украинских лётчиков на истребителях четвёртого поколения, в том числе F-16», чтобы «укрепить» ВВС Украины.

«Им нужно быть в таком положении, когда эти истребители, эти F-16, могли бы существенно повлиять на ситуацию с точки зрения способности справиться с тем, что будет происходить в будущем», — подчеркнул Байден во время пресс-конференции.

По его словам, он получил от Зеленского «категорические заверения» в том, что ВСУ не станут использовать F-16 для «продвижения на географическую территорию России».

Как пишет газета Politico со ссылкой на советника главы Минобороны Украины Юрия Сака, Нидерланды могут первыми передать Украине истребители F-16. По данным издания, в Европе не исключают, что поставки могут стартовать уже осенью.

Также по теме «Без реального содержания»: МИД Франции сообщил о готовности обсуждать гарантии безопасности Украины МИД Франции сообщил о готовности приступить к обсуждению будущих гарантий безопасности Украины. Такое заявление внешнеполитическое...

При этом глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что страна получила одобрение США на подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16. По её словам, это означает, что страна может продолжить проработку планов с союзниками, в том числе с Данией, «по началу этого обучения». Оллонгрен отметила, что следующим шагом станет вопрос поставки самих истребителей.

Помимо Нидерландов, и другие западные страны подтвердили, что готовы заниматься подготовкой украинских пилотов. Об этом, в частности, сообщила Великобритания, которая хочет начать тренировки летом, её поддержали Канада, США и Франция. Обучать военнослужащих ВСУ пилотированию F-16 совместно с другими странами НАТО намерены и Бельгия с Польшей. В свою очередь, Германия хочет помочь Киеву не только с подготовкой украинских лётчиков, но и с необходимой инфраструктурой для F-16.

При этом 24 мая Зеленский заявил, что Киев начал работу над «комплексной концепцией развития» украинской авиации «с учётом перехода на новые типы самолётов». Об этом он рассказал в своём Telegram-канале, добавив, что речь идёт о «новой организационной структуре», обучении пилотов и персонала, необходимой инфраструктуре, а также материально-техническом обеспечении.

Реакция России

На планы Запада по обучению и поставкам американских истребителей отреагировали в Москве. Так, по словам посла России в США Анатолия Антонова, Вашингтон «ужесточил подход» к решению вопроса о передаче F-16 киевскому режиму. Дипломат напомнил, что Украина не располагает необходимой для эксплуатации таких самолётов инфраструктурой, а также пилотами и обслуживающим персоналом.

«Что будет, если американские истребители станут взлетать с натовских аэродромов, управляемые иностранными добровольцами?» — говорится в комментарии Антонова.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки западных истребителей на Украину не помогут ВСУ коренным образом изменить ситуацию на поле боя.

Об этом же сообщил и замглавы МИД Сергей Рябков, назвав F-16 «старьём», которое группа западных стран пытается «сбыть под лозунгами помощи Украине» в надежде получить взамен более современную технику «от тех же США». Он подчеркнул, что одним из выгодополучателей при реализации такой схемы является американский военно-промышленный комплекс.

Подразделения украинской армии занимаются тактическими упражнениями с иностранными инструкторами

Gettyimages.ru

© Andres Gutierrez/Anadolu Agency

Неспособность F-16 изменить ход СВО признали и в Вашингтоне. В частности, министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл заявил, что отправка этих истребителей киевскому режиму может затянуться в лучшем случае на несколько месяцев.

В свою очередь, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя возможность поставок F-16 Киеву, заявил, что действия, направленные на усиление Вооружённых сил Украины, приводят к увеличению жертв и затягиванию конфликта.

«Чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир, и чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий того, что принято называть ядерным апокалипсисом», — добавил Медведев.

Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что поставки западных истребителей — «очередной этап эскалации конфликта и дестабилизации ситуации на Европейском континенте». Как отметила дипломат, Запад не просчитывает последствия наперёд. По её мнению, европейские государства «идут в американском фарватере» и не отдают себе отчёт, к чему приведут «подобные эксперименты».

«Очередь дошла и до авиации»

Как заявил в разговоре с RT директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин, Запад реализует свою идею, связанную с поставкой американских истребителей F-16, чтобы добиться эскалации боевых действий на Украине.

«Если сначала на Западе говорили о стрелковом оружии, системах противовоздушной обороны и другой подобной амуниции, то потом начали передавать тяжёлые вооружения: РСЗО, танки, дальнобойные ракеты. Сейчас очередь дошла и до авиации, в частности до поставок американских истребителей четвёртого поколения F-16. Это далеко не самые современные воздушные суда, они находятся на вооружении уже несколько десятков лет, в европейских странах их насчитывается всего нескольких десятков», — сказал аналитик.

По мнению Подберёзкина, страны Европы будут поставлять F-16 на Украину в обмен на более современную технику.

«Вместо них США, возможно, пообещают истребители-бомбардировки пятого поколения, например F-35, что обеспечит американский ВПК долгосрочными заказами, и Соединённые Штаты от этого только выиграют. Европа же в ещё большей степени войдёт в военно-техническую зависимость от США», — считает эксперт.

При этом Подберёзкин уверен, что Вашингтон «не будет торопиться» с поставками F-16 на Украину через «третьи страны» в Европе, руководя этим процессом.

«Дело в том, что быстро и профессионально обучить лётчиков, даже уже воевавших, эксплуатации этих истребителей не получится. На это уйдёт не меньше 6—8 месяцев. Не говоря уже о том, что пилотов с боевым опытом на Украине практически не осталось. Время также потребуется и на процесс подготовки команды обслуживания этих самолётов, инфраструктуры, включая взлётно-посадочные полосы и многое другое. Всё это будет находиться под прицелом ВС РФ, если речь действительно идёт о размещении F-16 на территории Украины», — сказал аналитик.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заметил в комментарии RT, что решение о поставках истребителей F-16 на Западе было приятно уже давно.

«Но просто сейчас западные страны начали подготавливать информационное поле, чтобы с этим решением свыклось международное сообщество», — отметил эксперт.

Главный вопрос сейчас, по мнению Блохина, — это где будут дислоцироваться истребители.

«Их могут разместить на Украине, и тогда наши (ЗРК. — RT) С-300 и С-400 с ними без проблем справятся. Другое дело, если аэродромы базирования будут находиться в одной из стран НАТО. Таким образом, конфликт из гибридного вполне может превратиться в настоящую войну между альянсом и РФ», — добавил аналитик.

Обучение украинских солдат инструкторами НАТО

Gettyimages.ru

© Sofiia Bobok / Anadolu Agency

Блохин также полагает, что обещания поставок нового вооружения, особенно «таких дорогих игрушек, как F-16, и танков», необходимы для того, чтобы подтолкнуть киевский режим к началу масштабного контрнаступления.

«Что же касается противоречий в информации о том, началось обучение украинских пилотов или нет, то это отражает политическую игру США и Запада с остальным миром. Они всех держат за дураков и считают, что им должны верить на слово. Нет никаких гарантий, что тренировки на самом деле уже не ведутся», — заключил эксперт.