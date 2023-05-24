Представитель МИД Захарова назвала поставки F-16 Киеву новым этапом эскалации конфликта

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала поставки F-16 Киеву новым этапом эскалации конфликта.

«Это очередной этап эскалации конфликта и дестабилизация ситуации на Европейском континенте», — заявила спикер внешнеполитического ведомства в ходе брифинга.

По её словам, последствия абсолютно не просчитываемы западными партнёрами, в частности странами ЕС.

Захарова добавила, что европейские государства «идут в американском фарватере» и, видимо, не отдают себе отчёт, к чему приведут «подобные эксперименты».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину.

Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что ряд стран ЕС, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для работы на истребителях F-16.