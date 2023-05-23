Боррель сообщил, что подготовка украинских лётчиков на F-16 уже началась
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Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Я рад, что подготовка пилотов для F-16 началась в некоторых странах. Да, ряд стран уже начали подготовку, это, к примеру, Польша», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Пентагоне сообщили, что истребители F-16, которые могут быть поставлены Киеву, будут базироваться на Украине.
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.
В ООН отказались комментировать желание стран Запада поставлять Украине самолёты F-16.