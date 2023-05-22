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В ООН не стали комментировать желание стран Запада поставлять Украине самолёты F-16

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В ООН отказались комментировать желание стран Запада поставлять Украине самолёты F-16. Как заявил представитель Генсека Стефан Дюжаррик, организация хотела бы видеть завершение конфликта.
В ООН не стали комментировать желание стран Запада поставлять Украине самолёты F-16
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Мы не комментируем различные поставки оружия в зону боевых действий. Генсек неоднократно говорил, что наша цель — увидеть завершение конфликта в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ГА ООН», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Пентагоне сообщили, что истребители F-16, которые могут быть поставлены Киеву, будут базироваться на Украине.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.

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