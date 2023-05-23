Пентагон не подтверждает начало обучения украинцев полётам на F-16

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Минобороны Соединённых Штатов не подтверждает информацию о начале обучения украинских лётчиков управлению истребителями F-16.

Об этом пишет ТАСС.

«Мне неизвестно о том, что подготовка началась. Мы прорабатываем эти детали», — заявил он.

Райдер сказал, что подготовка начнётся «в ближайшие недели или месяцы», но не смог уточнить, получит ли Украина самолёты до конца года.

Ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что обучение украинских пилотов полётам на истребителях F-16 ещё не началось.

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину.