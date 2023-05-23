В Киеве заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 ещё не началось
- AP
«Ещё продолжается процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, которые выехали в страны, которые могут предоставить нам площадки для обучения. Изучается, как будет проходить этот процесс», — цитирует его РИА Новости.
Игнат уточнил, что самих пилотов в этих странах ещё нет.
Он добавил, что ему уже неоднократно приходилось опровергать информацию о начале обучения пилотов.
Ранее Нидерланды получили одобрение Вашингтона на подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16.
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.
В ООН отказались комментировать желание стран Запада поставлять Украине самолёты F-16.