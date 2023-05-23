В Киеве заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 ещё не началось

Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что обучение украинских пилотов полётам на истребителях F-16 ещё не началось.

«Ещё продолжается процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, которые выехали в страны, которые могут предоставить нам площадки для обучения. Изучается, как будет проходить этот процесс», — цитирует его РИА Новости.

Игнат уточнил, что самих пилотов в этих странах ещё нет.

Он добавил, что ему уже неоднократно приходилось опровергать информацию о начале обучения пилотов.

Ранее Нидерланды получили одобрение Вашингтона на подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.

В ООН отказались комментировать желание стран Запада поставлять Украине самолёты F-16.