Минобороны Нидерландов получило одобрение США на подготовку украинских пилотов

Нидерланды получили одобрение от Вашингтона на подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16.

Об этом заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Олленгрен.

«Мы получили зелёный свет. Это означает, что мы можем продолжить проработку наших планов с Данией и другими союзниками по началу этого обучения», — цитирует её ТАСС.

Олленгрен отметила, что следующим шагом станет вопрос поставки самих истребителей.

Ранее газета Politico писала, что Нидерланды могут стать первой страной, которая отправит на Украину истребители F-16.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.

В ООН отказались комментировать желание стран Запада поставлять Украине самолёты F-16.