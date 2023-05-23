Минобороны Нидерландов получило одобрение США на подготовку украинских пилотов
Об этом заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Олленгрен.
«Мы получили зелёный свет. Это означает, что мы можем продолжить проработку наших планов с Данией и другими союзниками по началу этого обучения», — цитирует её ТАСС.
Олленгрен отметила, что следующим шагом станет вопрос поставки самих истребителей.
Ранее газета Politico писала, что Нидерланды могут стать первой страной, которая отправит на Украину истребители F-16.
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.
В ООН отказались комментировать желание стран Запада поставлять Украине самолёты F-16.