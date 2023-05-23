Politico: Нидерланды могут первыми поставить Украине истребители F-16

Нидерланды могут стать первой страной, которая отправит на Украину истребители F-16.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на советника главы Минобороны Украины Юрия Сака.

При этом в Европе не исключают, что первые поставки могут быть осуществлены уже осенью.

«Я думаю, да», — заявил высокопоставленный чиновник в сфере обороны в Центральной Европе.

Ранее в Пентагоне сообщили, что истребители F-16, которые могут быть поставлены Киеву, будут базироваться на Украине.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.

В ООН отказались комментировать желание стран Запада поставлять Украине самолёты F-16.