Politico: Нидерланды могут первыми поставить Украине истребители F-16
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на советника главы Минобороны Украины Юрия Сака.
При этом в Европе не исключают, что первые поставки могут быть осуществлены уже осенью.
«Я думаю, да», — заявил высокопоставленный чиновник в сфере обороны в Центральной Европе.
Ранее в Пентагоне сообщили, что истребители F-16, которые могут быть поставлены Киеву, будут базироваться на Украине.
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.
В ООН отказались комментировать желание стран Запада поставлять Украине самолёты F-16.