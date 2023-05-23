Минобороны: Польша готова начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16
- Gettyimages.ru
Об этом пишет РИА Новости.
«Польская сторона готова обучать пилотов на самолётах F-16. Такое обучение ещё не началось, но мы готовы такое обучение проводить», — отметил Блащак.
По его словам, он предложил, чтобы такого рода обучение было введено в обучающую миссию Евросоюза, которая ведётся в Польше.
Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран ЕС, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для работы на истребителях F-16.