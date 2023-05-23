Минобороны: Польша готова начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава готова начать обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16.

Об этом пишет РИА Новости.

«Польская сторона готова обучать пилотов на самолётах F-16. Такое обучение ещё не началось, но мы готовы такое обучение проводить», — отметил Блащак.

По его словам, он предложил, чтобы такого рода обучение было введено в обучающую миссию Евросоюза, которая ведётся в Польше.

Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран ЕС, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для работы на истребителях F-16.