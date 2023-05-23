Песков: поставки вооружения Западом Киеву не способны коренным образом изменить ситуацию
- AP
Песков отметил, что в настоящее время сохраняется восходящая спираль по обеспечению различными видами вооружений.
«Очевидно, что принято решение добавить самолёты, но, как и все остальные виды вооружений, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте», — сообщил он.
Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.
В ООН отказались комментировать желание стран Запада поставлять Украине самолёты F-16.