Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Песков: поставки вооружения Западом Киеву не способны коренным образом изменить ситуацию

Короткая ссылка
Поставка Западом вооружений Киеву не способна коренным образом изменить ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: поставки вооружения Западом Киеву не способны коренным образом изменить ситуацию
  • AP

Песков отметил, что в настоящее время сохраняется восходящая спираль по обеспечению различными видами вооружений.

«Очевидно, что принято решение добавить самолёты, но, как и все остальные виды вооружений, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте», — сообщил он.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.

В ООН отказались комментировать желание стран Запада поставлять Украине самолёты F-16.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить