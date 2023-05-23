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Замглавы МИД России Рябков: ряд стран пытаются сбыть F-16 Киеву для получения техники США

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Ряд стран пытаются сбыть Украине свои старые истребители F-16 под предлогом помощи, однако настоящая их цель — получить взамен новую технику США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Замглавы МИД России Рябков: ряд стран пытаются сбыть F-16 Киеву для получения техники США
  • Gettyimages.ru

«Группа стран пытается это старьё сбыть под лозунгами помощи Украине в надежде получить взамен более современную технику от тех же США», — заявил он в интервью журналу «Международная жизнь».

Рябков добавил, что выгоду от этого получит ВПК США.

Ранее Нидерланды получили одобрение Вашингтона на подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.

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