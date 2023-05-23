Замглавы МИД России Рябков: ряд стран пытаются сбыть F-16 Киеву для получения техники США
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«Группа стран пытается это старьё сбыть под лозунгами помощи Украине в надежде получить взамен более современную технику от тех же США», — заявил он в интервью журналу «Международная жизнь».
Рябков добавил, что выгоду от этого получит ВПК США.
Ранее Нидерланды получили одобрение Вашингтона на подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16.
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.