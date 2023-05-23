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Медведев: поставки разрушительного оружия Киеву увеличивают риск ядерного апокалипсиса

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса.

«Все действия, направленные на укрепление военной составляющей киевского режима в конечном счёте ведут только к одному — к увеличению количества жертв и к затягиванию военного конфликта», — сказал Медведев.

Так он ответил, комментируя возможность поставок истребителей F-16 Киеву.

«Чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир, и чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий того, что принято называть ядерным апокалипсисом», — заявил он.

Ранее в Пентагоне сообщили, что истребители F-16, которые могут быть поставлены Киеву, будут базироваться на Украине.

Между тем министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что в данный момент слишком рано говорить о поставке Вооружённым силам Украины истребителей F-16.

Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен расширять военную помощь Украине, направляя больше систем ПВО и других вооружений.

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