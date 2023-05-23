Медведев: поставки разрушительного оружия Киеву увеличивают риск ядерного апокалипсиса

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса.

«Все действия, направленные на укрепление военной составляющей киевского режима в конечном счёте ведут только к одному — к увеличению количества жертв и к затягиванию военного конфликта», — сказал Медведев.

Так он ответил, комментируя возможность поставок истребителей F-16 Киеву.

«Чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир, и чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий того, что принято называть ядерным апокалипсисом», — заявил он.

Ранее в Пентагоне сообщили, что истребители F-16, которые могут быть поставлены Киеву, будут базироваться на Украине.

Между тем министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что в данный момент слишком рано говорить о поставке Вооружённым силам Украины истребителей F-16.

Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен расширять военную помощь Украине, направляя больше систем ПВО и других вооружений.