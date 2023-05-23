Медведев: поставки разрушительного оружия Киеву увеличивают риск ядерного апокалипсиса
«Все действия, направленные на укрепление военной составляющей киевского режима в конечном счёте ведут только к одному — к увеличению количества жертв и к затягиванию военного конфликта», — сказал Медведев.
Так он ответил, комментируя возможность поставок истребителей F-16 Киеву.
«Чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир, и чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий того, что принято называть ядерным апокалипсисом», — заявил он.
Ранее в Пентагоне сообщили, что истребители F-16, которые могут быть поставлены Киеву, будут базироваться на Украине.
Между тем министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что в данный момент слишком рано говорить о поставке Вооружённым силам Украины истребителей F-16.
Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен расширять военную помощь Украине, направляя больше систем ПВО и других вооружений.