Глава МИД Дании Расмуссен заявил, что поставлять Украине истребители F-16 ещё рано
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Об этом Расмуссен сказал перед встречей глав МИД стран Европейского союза в Брюсселе.
«Ещё слишком рано принимать решение», — приводит его слова РИА Новости.
При этом дипломат указал на необходимость начать обучение украинских лётчиков управлению этими истребителями.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия этим летом начнёт подготовку украинских пилотов.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России.