Глава МИД Дании Расмуссен заявил, что поставлять Украине истребители F-16 ещё рано

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что в данный момент слишком рано говорить о поставке Вооружённым силам Украины истребителей F-16.

Об этом Расмуссен сказал перед встречей глав МИД стран Европейского союза в Брюсселе.

«Ещё слишком рано принимать решение», — приводит его слова РИА Новости.

При этом дипломат указал на необходимость начать обучение украинских лётчиков управлению этими истребителями.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия этим летом начнёт подготовку украинских пилотов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России.