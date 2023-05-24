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Германия может помочь украинской армии с обучением пилотов и инфраструктурой для F-16

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Германия может помочь украинской армии, занявшись обучением пилотов для использования F-16 и предоставив свою инфраструктуру, заявил главнокомандующий немецких ВВС Инго Герхартц.
Германия может помочь украинской армии с обучением пилотов и инфраструктурой для F-16
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«Страны, у которых нет F-16, могут оказать менее значительную помощь: например, обучением или инфраструктурой», — сказал он Der Tagesspiegel.

По словам главнокомандующего ВВС, вооружение немецких истребителей Eurofighter может быть переставлено на поставляемые Украине F-16, пишет РИА Новости.

Ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что обучение украинских пилотов полётам на истребителях F-16 ещё не началось.

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину.

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