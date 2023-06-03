Бесшумный убийца: как российские дроны «Ланцет» применяются в ходе СВО

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинскую САУ «Гвоздика» в зоне СВО, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов. Ранее Минобороны неоднократно сообщало об успешном применении этих БПЛА, в том числе для ударов по западной военной технике, поставляемой Киеву. По данным ведомства, с помощью «Ланцетов» за последние месяцы были поражены ЗРК Avenger, Stormer HVM и С-300, гаубицы М777 и Krab, зенитная установка Gepard, машина РСЗО RM-70, комплексы контрбатарейной борьбы и РЛС, бронетехника противника. Эксперты называют этот дрон эффективным оружием, которое расширило боевые возможности российских военных.

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» поразил украинскую САУ «Гвоздика» на Южно-Донецком направлении спецоперации, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» в районе Весёлого. Расчётом зенитно-ракетного комплекса «Тор» уничтожен беспилотный летательный аппарат «Фурия», — заявил представитель Минобороны РФ.

Как отмечают аналитики, дроны «Ланцет» показывают высокую результативность в зоне СВО, о чём свидетельствуют регулярные сводки Министерства обороны об их применении, а также подтверждающие ролики со средств объективного контроля. Целью «Ланцетов» нередко становится военная техника, которую Киев получает от стран Запада.

Так, 28 мая сообщалось об уничтожении польской САУ Krab, 8-го, 13-го и 14-го числа — о поражении американских гаубиц M777, 6 мая — об ударе по орудию L119 британского производства. 7 мая стало известно об уничтожении этим беспилотником ЗРК Avenger на базе автомобиля HMMWV, которые США отправили Украине для защиты от БПЛА.

В апреле российские военные с помощью этого дрона-камикадзе поразили немецкую самоходную зенитную установку Gepard. Ранее в ФРГ сообщали, что направили Киеву по меньшей мере 30 единиц этого вооружения, которое используется, в том числе, для защиты украинской критической инфраструктуры.

В течение весны 2023-го также поступали сообщения об уничтожении «Ланцетом» британского ЗРК Stormer HVM и чешской реактивной системы залпового огня RM-70.

При этом работа ведётся и по артиллерийским установкам советского образца, стоящим на вооружении у ВСУ, поражаются комплексы ПВО (в конце апреля в районе Херсона были уничтожены четыре пусковые установки С-300), станции контрбатарейной борьбы и РЛС, удары наносятся по бронетехнике и командно-штабным машинам противника.

О высоких показателях работы «Ланцетов» в интервью российским СМИ в марте 2023 года рассказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Такие барражирующие боеприпасы, как «Куб», «Ланцет», некоторые другие, которые делаются на «Калашникове», связанных с ним предприятиях, они показывают великолепные качества. Нам всё говорят: «Вот, это иранское что-то». Вот это вот — абсолютно российские боеприпасы с высокой точностью и относительно небольшим зарядом... Такая линейка у нас уже тоже есть», — сказал он.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

РИА Новости

© Екатерина Штукина

С аналогичной оценкой работы этого типа БПЛА в апреле 2023 года выступил и врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Они (ВСУ. — RT) задействуют ПВО, оно у них есть, разных видов. Мы, со своей стороны, это уничтожаем. Очень хорошо себя «Ланцеты» зарекомендовали. Очень много вражеской техники было уничтожено, помимо артиллерии, «Ланцетами», — отметил политик.

Эффективность «Ланцетов» признают и в Киеве. Так, советник главы МВД Украины Антон Геращенко в апрельском интервью изданию The Economist заявил, что «Ланцет» — самый опасный дрон для ВСУ.

«Перехватить, уничтожить или спрятаться практически невозможно»

Напомним, барражирующий боеприпас «Ланцет» разработан компанией ZALA AERO (Ижевск), которая входит в концерн «Калашников». Впервые беспилотник был представлен публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Тогда в «Калашникове» подчеркнули, что «Ланцет» — это интеллектуальное многозадачное оружие, которое способно самостоятельно находить заданную цель и поражать её.

«В состав комплекса входят высокоточный ударный элемент, а также модули разведки, навигации и связи. Он создаёт собственное навигационное поле и не требует создания наземной или морской инфраструктуры», — отметил производитель во время презентации дрона.

«Ланцет» оснащён несколькими типами систем наведения и оборудован телевизионным каналом связи, который позволяет оператору наблюдать цель до самого её поражения.

Существует несколько модификаций «Ланцета». Наиболее «тяжёлая» из них — «Ланцет-3». Этот дрон способен нести до 3 кг полезной нагрузки при взлётном весе 12 кг.

Как отмечают в «Ростехе», разработчикам удалось сделать конструкцию беспилотника относительно лёгкой благодаря использованию пластика и композитных материалов. Кроме того, на вес повлияло применение электродвигателей, которые отличаются компактностью и лёгкостью. Помимо этого, электрические моторы снижают акустическую заметность БПЛА, так как они производят меньше шума, чем двигатели внутреннего сгорания. При этом электродвигатели обеспечивают продолжительность полёта дрона в течение 40 минут в диапазоне скоростей 80—110 км/ч.

В состав комплекса входит не только ударный элемент, но и модуль разведки, навигации и связи, который способен определять координаты по разным источникам и объектам. Это позволяет БПЛА работать без связи со спутником.

Ранее в «Ростехе» отмечали, что помимо перечисленных преимуществ «Ланцет» устойчив к применению против него лазерного оружия.

«Перехватить, уничтожить или спрятаться от «Ланцета» практически невозможно. Благодаря встроенной противолазерной защите даже новейшее лазерное оружие против дронов не страшно этому беспилотнику», — говорится в материалах госкорпорации.

«Скрытность применения»

Аналитики высоко оценивают боевые возможности БПЛА «Ланцет».

«Это очень современный, высокоточный, манёвренный боеприпас, способный уничтожать боевую технику, в том числе бронированную. На сегодняшний день «Ланцеты» позволили нам перекрыть зону от передовой до ближнего тыла противника на глубину в 40 км... В итоге противник теперь вынужден оттягивать свои тылы, штабы и пункты управления, что усложняет логистику и затрудняет управление частями на передовой. Задача, которая возлагается на «Ланцеты», выполняется достойно», — заявил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

БПЛА «Ланцет»

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Аналогичного мнения придерживается главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

«Судя по тем кадрам, которые регулярно появляются в сети, барражирующие боеприпасы демонстрируют весьма впечатляющие результаты применения, внося существенный вклад в уничтожение и выведение из строя комплексов ПВО, бронетехники, артиллерии, транспорта и других объектов противника», — сказал специалист в комментарии RT.

Стоит отметить, что в конце мая 2023 года в концерне «Калашников» сообщили о разработке нового барражирующего боеприпаса.

«Мы работаем в этом направлении, детали я не могу раскрывать. Наш подход — мы должны постоянно совершенствовать наш продукт. По-другому не работаем», — сообщил ТАСС президент концерна Алан Лушников, отвечая на вопрос, создаётся ли новый боеприпас с учётом опыта применения «Ланцета» в ходе спецоперации.

Эксперты выделили несколько направлений модернизации, которые могут позволить сделать новое изделие «Калашникова» ещё более эффективным, чем «Ланцет». Так, по мнению Юрия Кнутова, поражающая способность нового дрона может быть увеличена за счёт применения более мощного боезаряда.

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«Увеличение боезаряда — это самое главное, так как это увеличит мощность комплекса. Во-вторых, может быть повышена дальность действия БПЛА. А манёвренные характеристики у «Ланцетов» уже сейчас хорошие, даже на экранах радиолокационных станций они выглядят порой как птицы», — сказал аналитик.

В свою очередь, Денис Федутинов считает, что в новом проекте могут быть расширен спектр средств наведения, чтобы иметь возможность «наводиться не только по передаваемому изображению цели, но и, к примеру, по излучению РЛС комплексов ПВО противника». Эксперт также заявил о необходимости создания линейки дронов разной размерности для поражения различных классов целей.

Директор Научно-исследовательского института робототехники и процессов управления Южного федерального университета Вячеслав Пшихопов полагает, что важным нововведением при развитии линейки дронов-камикадзе может стать групповое применение этих аппаратов.

«Работы могут идти над групповым использованием «Ланцетов». Кроме того, перспективным направлением является уход от дистанционного управления — дрон будет функционировать в автономном режиме, что позволит отказаться от каналов связи», — отметил эксперт в беседе с RT.

Специалисты также констатируют, что сегодня БПЛА-камикадзе начинают играть всё более значимую роль на поле боя. При этом в качестве таких боеприпасов используются не только специально сконструированные для этих целей аппараты, но и переоборудованные FPV-дроны квадрокоптерного типа.

«Ланцеты» и FPV-дроны объединяет то, что обнаружение целей на земле и последующая атака выполняются оператором по «картинке», получаемой с бортовой оптикоэлектронной системы БПЛА. При этом FPV-дроны максимально просты и дёшевы. Весь полет такого дрона проходит под ручным управлением оператора. Однако более серьёзные аппараты, например те же «Ланцеты», имеют большую автоматизацию на других этапах полёта. В перспективе развитие технологий может позволить и вовсе выполнять обнаружение и атаку целей в автоматическом режиме», — заявил Денис Федутинов.

Применение дронов-камикадзе серьёзно изменило подходы к ведению боевых действий, уверены аналитики.

«Опыт СВО показал, что использование барражирующих боеприпасов обеспечивает большую гибкость — их можно использовать тогда, когда артиллерия по тем или иным причинам недоступна. Кроме того, барражирующим боеприпасам характерны большая скрытность применения, мобильность и в конечном счёте оперативность», — заключил Федутинов.