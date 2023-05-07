Российский дрон «Ланцет» уничтожил в зоне спецоперации американский ЗРК Avenger
- РИА Новости
Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток». Его заявление опубликовало Минобороны России.
Отмечается, что Avenger уничтожен в районе населённого пункта Водяное (ДНР).
Также российская артиллерия уничтожила станцию контрбатарейной борьбы американского производства в районе Катериновки.
5 апреля командующий объединёнными силами ВС Украины Сергей Наев заявил, что американский зенитно-ракетный комплекс Avenger поступил на боевое дежурство в украинскую армию.