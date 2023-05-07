Российский дрон «Ланцет» уничтожил в зоне спецоперации американский ЗРК Avenger

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил в зоне спецоперации американский ЗРК Avenger, который американское Министерство обороны отправило в апреле Вооружённым силам Украины для защиты от беспилотников.

РИА Новости