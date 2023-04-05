Командующий ВСУ Наев: американский зенитно-ракетный комплекс Avenger поступил на дежурство

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Командующий объединёнными силами Вооружённых сил Украины Сергей Наев заявил, что американский зенитно-ракетный комплекс Avenger поступил на боевое дежурство в украинскую армию.
Командующий ВСУ Наев: американский зенитно-ракетный комплекс Avenger поступил на дежурство
  • AFP
  • © DOD / AFP

Он заявил об усилении защиты воздушного пространства «северной операционной зоны».

«Зенитно-ракетный комплекс Avenger уже на боевом дежурстве», — написал Наев в своих соцсетях.

По его словам, солдаты ВСУ, входящие в экипаж этого ЗРК, проходили обучение на территории ФРГ.

В ноябре 2022 года в Белом доме заявляли, что в новый пакет американской военной помощи Украине войдут системы ПВО Hawk и Avenger.

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