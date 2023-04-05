Командующий ВСУ Наев: американский зенитно-ракетный комплекс Avenger поступил на дежурство
- AFP
- © DOD / AFP
Он заявил об усилении защиты воздушного пространства «северной операционной зоны».
«Зенитно-ракетный комплекс Avenger уже на боевом дежурстве», — написал Наев в своих соцсетях.
По его словам, солдаты ВСУ, входящие в экипаж этого ЗРК, проходили обучение на территории ФРГ.
В ноябре 2022 года в Белом доме заявляли, что в новый пакет американской военной помощи Украине войдут системы ПВО Hawk и Avenger.