Командующий ВСУ Наев: американский зенитно-ракетный комплекс Avenger поступил на дежурство

Командующий объединёнными силами Вооружённых сил Украины Сергей Наев заявил, что американский зенитно-ракетный комплекс Avenger поступил на боевое дежурство в украинскую армию.

Он заявил об усилении защиты воздушного пространства «северной операционной зоны».

«Зенитно-ракетный комплекс Avenger уже на боевом дежурстве», — написал Наев в своих соцсетях.

По его словам, солдаты ВСУ, входящие в экипаж этого ЗРК, проходили обучение на территории ФРГ.

В ноябре 2022 года в Белом доме заявляли, что в новый пакет американской военной помощи Украине войдут системы ПВО Hawk и Avenger.