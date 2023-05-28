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Российские военные уничтожили «Ланцетом» польскую гаубицу Krab на Южнодонецком направлении

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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские военные уничтожили на Южнодонецком направлении барражирующим боеприпасом «Ланцет» польскую самоходную гаубицу Krab.

Об этом информирует РИА Новости.

«Уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab в районе Елизаветовки», — сказал Гордеев.

Он также отметил, что российскими средствами ПВО были сбиты беспилотные летательные аппараты «Валькирия» и «Фурия».

Ранее группировка «Восток» пресекла попытку атаки ВСУ на Южнодонецком направлении.

Также сообщалось, что российские разведчики взяли в плен украинских солдат под Харьковом.

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