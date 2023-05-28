Российские военные уничтожили «Ланцетом» польскую гаубицу Krab на Южнодонецком направлении
Об этом информирует РИА Новости.
«Уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab в районе Елизаветовки», — сказал Гордеев.
Он также отметил, что российскими средствами ПВО были сбиты беспилотные летательные аппараты «Валькирия» и «Фурия».
Ранее группировка «Восток» пресекла попытку атаки ВСУ на Южнодонецком направлении.
Также сообщалось, что российские разведчики взяли в плен украинских солдат под Харьковом.