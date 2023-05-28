Группировка «Восток» пресекла попытку атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Об этом информирует РИА Новости.
«На Южнодонецком направлении пресечена попытка атаки противником передовых позиций группировки «Восток», — говорится в сообщении.
Гордеев отметил, что российскими войсками были уничтожены два расчёта миномётов, противотанковый расчёт, живая сила, а также опорные пункты в районах Новополья и Новосёлки.
Ранее в Харьковской области военнослужащие разведывательного батальона 6-й армии Западного военного округа взяли в плен двух украинских боевиков.
Также в Минобороны заявили о потере ВСУ более 260 военных на Донецком направлении.