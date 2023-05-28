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Группировка «Восток» пресекла попытку атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать на Южнодонецком направлении.

Об этом информирует РИА Новости.

«На Южнодонецком направлении пресечена попытка атаки противником передовых позиций группировки «Восток», — говорится в сообщении.

Гордеев отметил, что российскими войсками были уничтожены два расчёта миномётов, противотанковый расчёт, живая сила, а также опорные пункты в районах Новополья и Новосёлки.

Ранее в Харьковской области военнослужащие разведывательного батальона 6-й армии Западного военного округа взяли в плен двух украинских боевиков.

Также в Минобороны заявили о потере ВСУ более 260 военных на Донецком направлении.

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