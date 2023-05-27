В результате ударов Южной группировки войск: в Минобороны заявили о потере ВСУ более 260 военных на Донецком направлении

За минувшие сутки российские военные уничтожили более 260 боевиков ВСУ на Донецком направлении СВО, сообщили в Минобороны РФ. В этом секторе противник также потерял склад боеприпасов, две бронемашины, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. В свою очередь, российские средства ПВО за сутки перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, а также сбили 12 беспилотников.

Российские военные за сутки уничтожили более 260 боевиков ВСУ на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожены более 260 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30», — заявил Конашенков.

Кроме того, в районе Авдеевки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Как рассказали в МО, на Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и артиллерии группировки войск «Запад» поражены подразделения противника на территории Харьковской области. Кроме того, в районе населённого пункта Новосёловское (ЛНР) пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки в этом секторе уничтожены более 45 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении ударами авиации и артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения противника на подконтрольных Киеву территориях ДНР и ЛНР. В течение суток здесь уничтожены до 60 украинских военных, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

Минобороны РФ — о ходе специальной военной операции

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате ударов авиации и артиллерии противник потерял до 120 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Также в районах н. п. Новомихайловка (ДНР) и Степовое (Запорожская область) было уничтожено два склада боеприпасов, относившиеся к 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ.

На Херсонском направлении уничтожены до десяти украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 96 районах, а также пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Верхнекаменское и Торецк (ДНР).

Средства противовоздушной обороны перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Наряду с этим уничтожено 12 украинских беспилотников.

Военкоры RT — о ситуации на передовой

Российские военнослужащие рассказали военкору RT Владу Андрице об обстановке на Северском направлении. Как заявил комбат с позывным Разведчик, масштабного скопления ВСУ в этом секторе пока не наблюдается.

«У них техника, что выезжает, мы её сразу подбиваем. Нас это не тревожит абсолютно. Говорят, на других направлениях есть, но у нас такого не наблюдается пока», — сказал военный.

Сюжет RT об обстановке на Северском направлении

По его словам, российские силы «постоянно рвутся вперёд» и стараются продвигаться каждый день.

«Эту территорию мы у них по-любому заберём, ждать мы не собираемся. Каждый день они несут ощутимые потери, потому что у нас артиллерия работает постоянно по их окопам, а они не решаются идти вперёд и, я думаю, не решатся», — заявил он.

Разведчик также рассказал, что обороняющимся в этом секторе военнослужащим ВСУ проще работать, поскольку они пока занимают высоту.

«Мы снизу поднимаемся вверх, нам труднее намного, чем им. Два-три человека посадил с пулемётами — вот тебе и оборона. Наступающим труднее», — добавил военный, выразив при этом уверенность, что высота будет взята.