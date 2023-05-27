Минобороны: на Донецком направлении уничтожены более 260 украинских военнослужащих

На Донецком направлении уничтожены более 260 украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений «Южной» группировки войск за прошедшие сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также было уничтожено две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Ранее авиация группировки «Центр» нанесла удары по опорным пунктам ВС Украины и пунктам временной дислокации на Краснолиманском направлении.