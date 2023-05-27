Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минобороны: на Донецком направлении уничтожены более 260 украинских военнослужащих

Короткая ссылка
На Донецком направлении уничтожены более 260 украинских военнослужащих.
Минобороны: на Донецком направлении уничтожены более 260 украинских военнослужащих
  • AP

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений «Южной» группировки войск за прошедшие сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также было уничтожено две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Ранее авиация группировки «Центр» нанесла удары по опорным пунктам ВС Украины и пунктам временной дислокации на Краснолиманском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить