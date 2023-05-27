Авиация группировки «Центр» нанесла удары по опорным пунктам ВС Украины и пунктам временной дислокации на Краснолиманском направлении.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Штурмовой и бомбардировочной авиацией нанесены авиационные удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации противника в районах Серебрянка, Кременная, Торское», — сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны России.

Савчук рассказал, что артиллерия группировки поразила места скопления техники ВСУ в районе населённых пунктов Невское, Новолюбовка и Терны.

Кроме того, расчёты ЗРК «Тор-М1» уничтожили беспилотники украинской армии типа «Фурия» и «Эльф».

Кроме того, на торском участке и в районе Серебрянского лесничества 81-я аэромобильная бригада, 95-я десантно-штурмовая бригада ВС Украины и 5-я бригада Национальной гвардии Украины понесли значительные потери в личном составе и технике.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 120-мм миномёт с расчётом на Херсонском направлении.

26 мая в Минобороны России сообщили, что ВС России уничтожили в Николаевской области радиолокационную станцию СТ-68УМ.