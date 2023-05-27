ВС России уничтожили САУ «Гвоздика» и миномётный расчёт на Херсонском направлении

Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 120-мм миномёт с расчётом на Херсонском направлении.

Об этом заявил представитель экстренных служб региона.

«Артиллерийским огнём в районе населённого пункта Дарьевка уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика» с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом», — цитирует его ТАСС.

Он также сообщил, что в районе населённого пункта Береговое в результате артиллерийского удара четверо военнослужащих ВС Украины погибли, трое получили ранения и уничтожен 120-мм миномёт.

Ранее начальник пресс-центра группировки ВС России «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские военные сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на Александро-Калиновском направлении.

Он добавил, что также российскими войсками был уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населённого пункта Красногоровка.