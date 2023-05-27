Группировка «Юг» сорвала прорыв через фронт диверсионно-штурмовой группы ВСУ

Начальник пресс-центра группировки ВС России «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские военные сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на Александро-Калиновском направлении.

Об этом информирует РИА Новости.

Астафьев добавил, что также российскими войсками был уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населённого пункта Красногоровка.

Помимо этого авиация «Южной» группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады украинской армии на Лисичанском направлении и по скоплению вооружений и военной техники 24-й механизированной бригады в районе Торецка.

Также были уничтожены резервы, склады боеприпасов и скопление живой силы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

Ранее в МО России заявили о перехвате двух крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию СТ-68УМ в Николаевской области.