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Минобороны: ВС России уничтожили в районе Авдеевки склад боеприпасов 110-й бригады ВСУ

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Российские военные уничтожили в районе Авдеевки склад боеприпасов 110-й бригады ВС Украины.
Минобороны: ВС России уничтожили в районе Авдеевки склад боеприпасов 110-й бригады ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ», — сказано в сводке ведомства.

Ранее начальник пресс-центра группировки ВС России «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские военные сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на Александро-Калиновском направлении.

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