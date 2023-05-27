Минобороны: ВС России уничтожили в районе Авдеевки склад боеприпасов 110-й бригады ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщает Минобороны России.
«В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ», — сказано в сводке ведомства.
Ранее начальник пресс-центра группировки ВС России «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские военные сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на Александро-Калиновском направлении.