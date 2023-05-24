«На уровне лучших мировых образцов»: в России разрабатываются новые боевые FPV-беспилотники

Российские специалисты создали линейку FPV-дронов «Джокер», способных выполнять различные боевые задачи. Об этом заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. По его словам, получив данный тип БПЛА, бойцы не будут тратить время на их оснащение и настройку. FPV-беспилотники являются разновидностью дронов-камикадзе. Они характеризуются высокими скоростными качествами и применением оператором VR-очков для управления. Данная техника уже применяется в зоне СВО. По словам экспертов, российская промышленность добилась высоких результатов в совершенствовании FPV-дронов.

Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал линейку FPV-дронов «Джокер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Дмитрия Кузякина.

«Мы проанализировали иностранный опыт, опыт противника, переосмыслили его, добавили собственных решений и на базе спортивных дронов сделали универсальную линейку «Джокер», которая выполняет сегодня все задачи, что стоят перед нашими бойцами», — сказал Кузякин.

Особенность линейки заключается в том, что БПЛА оснащены универсальными приспособлениями под установку полезной нагрузки. Данное техническое решение исключило необходимость вмешательства в конструкцию аппарата для оборудования полезной нагрузки под те или иные боевые задачи.

«Джокеры» могут быть легко приспособлены под различную специализацию — разведчики, корректировщики, штурмовики, бомбардировщики, минёры, камикадзе и носители спецоборудования. До этого под каждую задачу приходилось изготавливать отдельный дрон и обучаться работе с ним», — говорит глава ЦКБР.

Также, по словам Кузякина, инженеры предприятия обеспечили «архитектурную интеграцию системы управления полезной нагрузкой с контуром полётного контроллера, что позволило пилоту управлять внешним оборудованием вне зависимости от того, что дрон несёт на себе».

«Теперь не важно, какую роль сегодня выполняет боевой расчёт: «Джокер» может быть чем угодно, как свой карточный тёзка... С определённого момента все настройки, прошивки и топология были стандартизированы. Теперь бойцам не надо ломать голову, как настроить дрон под себя», — отметил Кузякин.

Как заявил в беседе с RT директор компании «Центр беспилотной авиации», советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев, семейство «Джокер» должно значительно упростить подготовку военнослужащих к боевому применению FPV-дронов.

«Главная и очень полезная особенность «Джокера» состоит в унификации. Один БПЛА можно приспособить под решение разных задач, то есть у бойцов отпадает необходимость держать под рукой несколько разных дронов», — отметил Кондратьев.

Ранее гендиректор ЦКБР сообщил о создании антенного комплекса «Башня», позволяющего операторам FPV-дронов работать из укрытий или бронированной техники.

Как пояснил Кузякин, для эффективного применения данных беспилотников критически важна связь с ними, причём она должна обеспечиваться без риска для жизни военнослужащих.

«В желании лететь дальше и работать эффективнее пилоты вынуждены покидать укрытия, чтобы обеспечить лучшее прохождение радиосигнала и качественную связь с дронами. При этом они рискуют стать жертвой снайперского или миномётного огня», — рассказал Кузякин.

Как полагает глава ЦКБР, применение «Башни» для поддержания связи с FPV-дроном позволяет минимизировать риски для бойцов на передовой.

«Максимальный уровень контроля»

Ещё одним разработчиком FPV-дронов для нужд подразделений в зоне СВО является петербургское конструкторское бюро «Око». Как пояснил в интервью RT основатель предприятия Андрей Иванов, данный класс БПЛА является разновидностью дронов-камикадзе.

«FPV — это аббревиатура от английского first person's view («вид от первого лица»). Суть в том, что оператор использует VR-очки и обычный телевизионный канал для непосредственного управления дроном. Это даёт максимальный уровень контроля, возможность преследовать движущуюся цель и высокую точность поражения. Сейчас в СВО под FPV-дронами обычно понимают беспилотники-камикадзе», — пояснил Иванов.

Операторы БПЛА ВС РФ

РИА Новости

© Алексей Майшев

Как подчеркнул основатель КБ «Око», потребность в FPV-дронах очень велика. По его словам, «грамотное применение такого нехитрого оружия способно нанести весьма серьёзный материальный ущерб противнику». В частности, беспилотник может вывести из строя танк или самоходную гаубицу.

Главным продуктом КБ «Око» на сегодняшний день является FPV-дрон «Привет-82». Максимальная дальность применения аппарата — 30 км, полезная нагрузка — до 5,5 кг, максимальная горизонтальная скорость — 140 км/ч, при пикировании — 160 км/ч.

Чтобы не демаскировать бойцов на передовой, «Привет-82» может запускаться из ближнего тылового района. Затем управление БПЛА должны подхватить операторы на линии боевого соприкосновения. Ретрансляция сигнала обеспечивается с помощью специальной антенны, установленной на квадрокоптер Mavic.

Как утверждает Иванов, в определённом смысле «Привет-82» позволяет заменить артиллерию. Кроме того, дрон отлично адаптирован под массовое серийное производство.

«Аппарат изготавливается из элементов, которые нарезаются на обычном лазерном станке. В нём нет композитов, потому что они дорогие, требуют много ручной работы, причём высококвалифицированной. «Привет-82» может собираться человеком с минимальным объёмом технических знаний», — говорит Иванов.

Более габаритным аппаратом в линейке КБ «Око» является FPV-дрон «Привет-120». Он способен преодолевать 250 км и нести боевую часть массой 20 кг. Как считает разработчик, такой БПЛА подойдёт «для тех целей, на которые жалко поднимать в воздух авиацию, использовать ракеты и иные управляемые боеприпасы».

«К цели он («Привет-120». — RT) идёт автоматически, ориентируясь на сигналы GPS. При этом его антенны установлены таким образом, что частично защищены от воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из нижней полусферы», — сообщил Иванов.

По информации Минобороны РФ, FPV-дроны используются в зоне СВО для выполнения штурмовых задач. В марте военное ведомство распространило кадры применения аппарата «Бумеранг» при штурме украинских позиций военнослужащими ВДВ.

Данный БПЛА представляет собой малогабаритную платформу с четырьмя винтами, четырьмя небольшими двигателями и массивной аккумуляторной батареей. Беспилотник является носителем специальной ёмкости, начинённой пластитом и поражающими элементами. Полёт «Бумеранга» осуществляется на минимальной высоте.

«В расчёт («Бумеранга». — RT) входит оператор, который управляет им, используя специальные VR-очки, определяя цель, которую необходимо уничтожить. Помощник оператора осуществляет непосредственно запуск «Бумеранга» и отслеживает по карте направление полёта дрона, ориентирует оператора и корректирует его работу», — сообщается в материалах Минобороны РФ.

Как отмечают военные, в отличие от обычных коптеров, у «Бумеранга» нет модуля связи со спутником. По этой причине против него бессильны антидроновые ружья. Также преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на скорости до 170 км/ч.

«Поэтому их (FPV-беспилотники. — RT) трудно обнаружить и перехватить, они обладают высокой манёвренностью и дают максимальный уровень контроля оператору. Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях», — сообщается на сайте Минобороны России.

«Скоростные машины»

Как заявил в беседе с RT генеральный директор АО «Аэрокон» авиационный эксперт Эдуард Багдасарян, спецоперация послужила мощным стимулом для развития сегмента FPV-беспилотников.

«Насколько я могу судить, сейчас в России достаточно большое количество частных предприятий, создающих продукцию на уровне лучших мировых образцов», — полагает Багдасарян.

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По словам эксперта, значение FPV-беспилотников будет только возрастать, в том числе по причине экономии артиллерийских и авиационных боеприпасов.

«Благодаря FPV-дронам пехота получает возможность самостоятельно наносить удары по скоплениям техники, личного состава, инженерным сооружениям противника. Один аппарат, оснащённый взрывчаткой массой 3—4 кг, может нанести серьёзный ущерб даже танку», — сказал Багдасарян.