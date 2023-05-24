«На уровне лучших мировых образцов»: в России разрабатываются новые боевые FPV-беспилотники
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Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал линейку FPV-дронов «Джокер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Дмитрия Кузякина.
«Мы проанализировали иностранный опыт, опыт противника, переосмыслили его, добавили собственных решений и на базе спортивных дронов сделали универсальную линейку «Джокер», которая выполняет сегодня все задачи, что стоят перед нашими бойцами», — сказал Кузякин.
Особенность линейки заключается в том, что БПЛА оснащены универсальными приспособлениями под установку полезной нагрузки. Данное техническое решение исключило необходимость вмешательства в конструкцию аппарата для оборудования полезной нагрузки под те или иные боевые задачи.
«Джокеры» могут быть легко приспособлены под различную специализацию — разведчики, корректировщики, штурмовики, бомбардировщики, минёры, камикадзе и носители спецоборудования. До этого под каждую задачу приходилось изготавливать отдельный дрон и обучаться работе с ним», — говорит глава ЦКБР.
Также, по словам Кузякина, инженеры предприятия обеспечили «архитектурную интеграцию системы управления полезной нагрузкой с контуром полётного контроллера, что позволило пилоту управлять внешним оборудованием вне зависимости от того, что дрон несёт на себе».
«Теперь не важно, какую роль сегодня выполняет боевой расчёт: «Джокер» может быть чем угодно, как свой карточный тёзка... С определённого момента все настройки, прошивки и топология были стандартизированы. Теперь бойцам не надо ломать голову, как настроить дрон под себя», — отметил Кузякин.
Как заявил в беседе с RT директор компании «Центр беспилотной авиации», советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев, семейство «Джокер» должно значительно упростить подготовку военнослужащих к боевому применению FPV-дронов.
«Главная и очень полезная особенность «Джокера» состоит в унификации. Один БПЛА можно приспособить под решение разных задач, то есть у бойцов отпадает необходимость держать под рукой несколько разных дронов», — отметил Кондратьев.
Ранее гендиректор ЦКБР сообщил о создании антенного комплекса «Башня», позволяющего операторам FPV-дронов работать из укрытий или бронированной техники.
Как пояснил Кузякин, для эффективного применения данных беспилотников критически важна связь с ними, причём она должна обеспечиваться без риска для жизни военнослужащих.
«В желании лететь дальше и работать эффективнее пилоты вынуждены покидать укрытия, чтобы обеспечить лучшее прохождение радиосигнала и качественную связь с дронами. При этом они рискуют стать жертвой снайперского или миномётного огня», — рассказал Кузякин.
Как полагает глава ЦКБР, применение «Башни» для поддержания связи с FPV-дроном позволяет минимизировать риски для бойцов на передовой.
«Максимальный уровень контроля»
Ещё одним разработчиком FPV-дронов для нужд подразделений в зоне СВО является петербургское конструкторское бюро «Око». Как пояснил в интервью RT основатель предприятия Андрей Иванов, данный класс БПЛА является разновидностью дронов-камикадзе.
«FPV — это аббревиатура от английского first person's view («вид от первого лица»). Суть в том, что оператор использует VR-очки и обычный телевизионный канал для непосредственного управления дроном. Это даёт максимальный уровень контроля, возможность преследовать движущуюся цель и высокую точность поражения. Сейчас в СВО под FPV-дронами обычно понимают беспилотники-камикадзе», — пояснил Иванов.
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- РИА Новости
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Как подчеркнул основатель КБ «Око», потребность в FPV-дронах очень велика. По его словам, «грамотное применение такого нехитрого оружия способно нанести весьма серьёзный материальный ущерб противнику». В частности, беспилотник может вывести из строя танк или самоходную гаубицу.
Главным продуктом КБ «Око» на сегодняшний день является FPV-дрон «Привет-82». Максимальная дальность применения аппарата — 30 км, полезная нагрузка — до 5,5 кг, максимальная горизонтальная скорость — 140 км/ч, при пикировании — 160 км/ч.
Чтобы не демаскировать бойцов на передовой, «Привет-82» может запускаться из ближнего тылового района. Затем управление БПЛА должны подхватить операторы на линии боевого соприкосновения. Ретрансляция сигнала обеспечивается с помощью специальной антенны, установленной на квадрокоптер Mavic.
Как утверждает Иванов, в определённом смысле «Привет-82» позволяет заменить артиллерию. Кроме того, дрон отлично адаптирован под массовое серийное производство.
«Аппарат изготавливается из элементов, которые нарезаются на обычном лазерном станке. В нём нет композитов, потому что они дорогие, требуют много ручной работы, причём высококвалифицированной. «Привет-82» может собираться человеком с минимальным объёмом технических знаний», — говорит Иванов.
Более габаритным аппаратом в линейке КБ «Око» является FPV-дрон «Привет-120». Он способен преодолевать 250 км и нести боевую часть массой 20 кг. Как считает разработчик, такой БПЛА подойдёт «для тех целей, на которые жалко поднимать в воздух авиацию, использовать ракеты и иные управляемые боеприпасы».
«К цели он («Привет-120». — RT) идёт автоматически, ориентируясь на сигналы GPS. При этом его антенны установлены таким образом, что частично защищены от воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из нижней полусферы», — сообщил Иванов.
По информации Минобороны РФ, FPV-дроны используются в зоне СВО для выполнения штурмовых задач. В марте военное ведомство распространило кадры применения аппарата «Бумеранг» при штурме украинских позиций военнослужащими ВДВ.
Данный БПЛА представляет собой малогабаритную платформу с четырьмя винтами, четырьмя небольшими двигателями и массивной аккумуляторной батареей. Беспилотник является носителем специальной ёмкости, начинённой пластитом и поражающими элементами. Полёт «Бумеранга» осуществляется на минимальной высоте.
«В расчёт («Бумеранга». — RT) входит оператор, который управляет им, используя специальные VR-очки, определяя цель, которую необходимо уничтожить. Помощник оператора осуществляет непосредственно запуск «Бумеранга» и отслеживает по карте направление полёта дрона, ориентирует оператора и корректирует его работу», — сообщается в материалах Минобороны РФ.
Как отмечают военные, в отличие от обычных коптеров, у «Бумеранга» нет модуля связи со спутником. По этой причине против него бессильны антидроновые ружья. Также преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на скорости до 170 км/ч.
«Поэтому их (FPV-беспилотники. — RT) трудно обнаружить и перехватить, они обладают высокой манёвренностью и дают максимальный уровень контроля оператору. Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях», — сообщается на сайте Минобороны России.
«Скоростные машины»
Как заявил в беседе с RT генеральный директор АО «Аэрокон» авиационный эксперт Эдуард Багдасарян, спецоперация послужила мощным стимулом для развития сегмента FPV-беспилотников.
«Насколько я могу судить, сейчас в России достаточно большое количество частных предприятий, создающих продукцию на уровне лучших мировых образцов», — полагает Багдасарян.
По словам эксперта, значение FPV-беспилотников будет только возрастать, в том числе по причине экономии артиллерийских и авиационных боеприпасов.
«Благодаря FPV-дронам пехота получает возможность самостоятельно наносить удары по скоплениям техники, личного состава, инженерным сооружениям противника. Один аппарат, оснащённый взрывчаткой массой 3—4 кг, может нанести серьёзный ущерб даже танку», — сказал Багдасарян.
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