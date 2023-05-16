Аэромобильное средство ПВО: в России завершена разработка ЗРК «Птицелов» для ВДВ

Холдинг «Высокоточные комплексы» создал зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса «Птицелов» для Воздушно-десантных войск России. Об этом сообщает «Ростех». Новое средство ПВО представляет собой боевой модуль «Сосна», смонтированный на шасси боевой машины десанта БМД-4М. Комплекс оснащён 12 управляемыми ракетами, способными поражать цели на дальности до 10 км и высоте до 5 км. Эксперты называют «Птицелов» уникальным ЗРК, который значительно усилит противовоздушную оборону подразделений ВДВ.

Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» завершили разработку авиадесантируемого зенитного ракетного комплекса (ЗРК) ближнего радиуса «Птицелов» для Воздушно-десантных войск России. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

Новое средство ПВО представляет собой боевой модуль «Сосна», смонтированный на шасси боевой машины десанта БМД-4М.

«Боевой модуль «Сосна» оснащён двумя пусковыми установками под 12 ракет «Сосна-Р», способных поражать воздушные цели на дальности до 10 км и высоте до 5 км. Управляемая ракета «Сосна-Р» может развивать скорость до 900 м/с и наводиться на цель в лазерном луче, которым цель сопровождается с боевого модуля ЗРК», — говорится на сайте госкорпорации.

Аналог «Панциря»

Зенитный ракетный комплекс «Птицелов» должен поступить на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) в 2024 году. Как заявлял в 2021 году Андрей Сердюков, занимавший на тот момент должность командующего ВДВ, поставки ЗРК в войска будут осуществляться побатарейно.

«Мы будем закупать такое количество ЗРК, которое необходимо для оснащения наших четырёх зенитных ракетных полков», — сказал Сердюков.

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Как сообщается в материалах Минобороны РФ, «Птицелов» предназначен для действий непосредственно на переднем крае. Для прикрытия десантников от средств воздушного нападения комплекс оснащается двумя классами зенитных управляемых ракет (ЗУР). Первый тип снарядов наводится по тепловому излучению цели, второй — по лазерному лучу.

Как заявил в беседе с RT директор Музея ПВО в Балашихе и военный эксперт Юрий Кнутов, «Птицелов» необходим для существенного усиления противовоздушной обороны подразделений ВДВ.

«Из штатных средств ПВО у нашей «крылатой пехоты» фактически есть только переносные зенитные комплексы, иногда применяются модернизированные ЗРК «Стрела». Конечно, при необходимости десантникам могут придаваться части войсковой ПВО, но ещё задолго до СВО командование ВДВ осознало потребность в собственном самоходном ЗРК, который при необходимости можно десантировать с воздуха», — отметил Кнутов.

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев рассказал, что изначально воздушно-десантные войска рассчитывали получить своеобразный аналог ЗРПК «Панцирь». По словам эксперта, зенитный комплекс для «крылатой пехоты» должен был иметь боевые преимущества «Панциря» и при этом десантироваться с самолёта с остальной техникой.

«Десантники хотели от промышленников, чтобы все основные достоинства «Панциря» были воплощены в их собственном авиадесантируемом ЗРК. Это была крайне непростая задача, ввиду того что десантирование с воздуха априори накладывает жёсткие лимиты по размерам и массе, а необходимость размещать много электроники и ракет никто не отменял. Скорее всего, именно по этой причине «Птицелов» достаточно долго создавался и дорабатывался», — пояснил Корнев.

Боевой модуль «Сосна» на гусеничной базе

© РИА Новости / Виталий Белоусов

Тем не менее, как предполагает эксперт, «Высокоточные комплексы» решили ключевые вопросы, связанные с размещением полезной нагрузки на шасси БМД-4М. По мнению Корнева, с принятием «Птицелова» на вооружение подразделения ВДВ получают практически полноценную защиту от авиатехники, БПЛА и ракет противника.

«Значение «Птицелова» очень велико, особенно для парашютных подразделений, которые высаживаются в тыл неприятеля и, естественно, рискуют оказаться под его огневым воздействием. Сейчас необходимо дождаться реакции самих военных, но если ЗРК действительно удовлетворит их требованиям, то «Птицелов» может положить начало созданию и других аэромобильных средств ПВО», — полагает Корнев.

В единой системе

По информации «Ростеха», «Птицелов» аналогичен войсковому ЗРК «Сосна». Главное отличие — в способности десантироваться парашютным способом.

Как отметили эксперты, боевые возможности комплекса для ВДВ ничем не отличаются от «Сосны», так как обе платформы оснащаются одним и тем же боевым модулем с управляемыми зенитными ракетами.

Разработчиком «Сосны» является АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» (КБточмаш), входящее в холдинг «Высокоточные комплексы». По данным предприятия, ЗРК «Сосна» предназначен для поражения практически всех средств воздушного нападения, включая высокоточное оружие — крылатые и управляемые авиационные ракеты.

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ЗРК состоит из пусковой установки для применения 12 ЗУР, средств обнаружения и сопровождения цели, аппаратуры для управления ракетами в полёте. Всё бортовое оборудование объединено в единую автоматическую оптико-электронную систему управления вооружением. Система является многоканальной, высокоточной, практически всепогодной и способна автономно обнаруживать воздушные цели.

Высокоскоростная ракета «Сосна-Р» построена по двухступенчатой схеме. Она состоит из управляемого снаряда и отделяемого твёрдотопливного двигателя. ЗУР может оснащаться осколочно-стержневой и бронебойно-осколочной боевыми частями.

Как сообщается на сайте «КБточмаш», боевая эффективность ракеты «Сосна-Р» была резко повышена «за счёт увеличения массы разнесённых БЧ (боевых частей. — RT) и применения неконтактно-контактного взрывателя с непрерывной круговой диаграммой излучения с адаптивным временем подрыва».

Стартовая масса ЗУР составляет 30 кг, вес боевого снаряжения — 7,2 кг, дальность — до 10 км, максимальная высота поражения — 5 км. Для наведения ракеты применяется система телеориентирования в лазерном луче. «Сосна-Р» может применяться не только по воздушным, но и по наземным целям.

Морской автоматизированный зенитный артиллерийский комплекс «Пальма» ( «Палаш»), оснащённый ЗУР «Сосна-Р»

© kbtochmash.ru

Помимо ЗРК для десантников и общевойсковых подразделений, «Сосна-Р» входит в арсенал морского средства ПВО нового поколения «Пальма» («Палаш»), который также разработали специалисты Конструкторского бюро точного машиностроения. Комплекс может устанавливаться на корабли любого класса водоизмещением свыше 500 т.

«Комплекс «Пальма» предназначен для практически гарантированного поражения всех средств воздушного нападения (СВН), включая противокорабельные ракеты, летящие на малых и сверхмалых высотах, на ближних рубежах обороны корабля», — говорится в материалах «КБточмаш».

Как пояснил в беседе с RT Юрий Кнутов, «Птицелов», «Сосна» и «Пальма» относятся к классу зенитных комплексов, не использующих РЛС, которая уязвима для авиационных противорадиолокационных ракет и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Отсутствие радара позволило существенно повысить боевую живучесть и помехозащищённость ЗРК.

«Средства ПВО, оснащённые ракетой «Сосна-Р», используют лазерно-лучевую систему наведения. Преимуществом такой системы является возможность стрельбы по всем типам целей вне зависимости от того, какой тепловой след оставляет воздушный объект. Например, «Сосна-Р» однозначно будет хорошо справляться с БПЛА. В целом лазерный луч обеспечивает почти 100%-ное поражение», — отметил Кнутов.

Вместе с тем к недостаткам ЗРК, лишённых радиолокаторов, принято относить погодный фактор. Как заявил Кнутов, лазерный луч не всегда проходит через осадки и туман и аэрозольную завесу, которую часто используют экипажи бронемашин.

«Боевой модуль «Сосна» не является полностью всепогодным. Да, это определённый недостаток, но весьма условный по той причине, что в плохую погоду беспилотники не летают, нечасто применяются воздушные средства поражения, а также бронетехника. Для эффективного использования «Сосны» достаточно нормальной видимости, которая почти всегда наблюдается в зоне СВО», — подчеркнул эксперт.

Как считает Кнутов, «Птицелов» и другие ЗРК с боевыми модулями «Сосна» будут весьма полезными средствами ПВО на переднем крае, особенно для борьбы с БПЛА.

«Кроме того, боевой модуль «Сосна» совместим с другими зенитными комплексами и способен встраиваться в единую систему противовоздушной обороны. К тому же «Сосна» может монтироваться на огромное количество колёсных и гусеничных платформ (БМП-3, МТ-ЛБ, БТР-82А. — RT), которые производит наша промышленность», — сказал Кнутов.

Как полагает Дмитрий Корнев, «Птицелов» может вполне успешно действовать автономно, получать информацию от союзных средств радиолокационной разведки и становиться частью эшелонированной системы ПВО.

«Конечно, необходимо дождаться принятия на вооружение «Птицелова» и иных ЗРК с модулем «Сосна». Если Минобороны даст им зелёный свет и промышленность освоит их серийное производство, то ВДВ и остальная армия получат высокоэффективные средства ПВО ближнего радиуса», — заключил Корнев.