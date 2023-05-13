«Повысит ударный потенциал ВМФ»: Черноморский флот в 2023 году получит три корабля проекта «Каракурт»

Черноморский флот ВМФ России в 2023 году получит три малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт», сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов. МРК этого класса, которые могут быть оснащены «Калибрами», предназначены для поражения критически важных объектов противника в береговой зоне, а также для уничтожения боевых надводных кораблей, судов и катеров. По словам аналитиков, ввод в строй трёх новых кораблей проекта 22800 повысит ударные возможности Черноморского флота, что особенно важно в условиях проведения СВО.

На вооружение Черноморского флота РФ в 2023 году поступят три малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 «Каракурт», сообщил в интервью газете «Красная звезда» командующий этим оперативно-стратегическим объединением вице-адмирал Виктор Соколов.

«В 2023 году планируется принять в состав флота три новейших МРК серии «Каракурт», вооружённых высокоточным ракетным оружием, а также новый патрульный корабль», — заявил военачальник.

Соколов не уточнил, о каком корабле идёт речь, однако эксперты полагают, что командующий ЧФ имел в виду патрульный корабль проекта 22160.

«Это совершенно точно суда проекта 22160. Четыре таких патрульных корабля уже находятся в строю и несут службу на Черноморском флоте. Всего ЧФ должен получить шесть таких «патрульников». Таким образом, до конца года Андреевский флаг поднимется уже на пятом корабле проекта 22160», — рассказал в беседе с RT историк флота, исполнительный директор портала «Новости машиностроения» Дмитрий Жаворонков.

Согласно информации из открытых источников, ранее Черноморский флот получил четыре корабля серии 22160: «Василий Быков», «Дмитрий Рогачёв», «Павел Державин» и «Сергей Котов». Ожидается, что следующим станет «Виктор Великий».

По словам Дмитрия Жаворонкова, эти патрульные корабли задумывались для работы в ближней морской зоне.

«В их задачу входят патрулирование, сопровождение и охрана. Проект отличает ряд новшеств и применение принципа модульности. Последнее очень важно в контексте возможной модернизации корабля и повышения его ударных возможностей», — подчеркнул аналитик.

Командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов

© Министерство обороны РФ

В интервью «Красной звезде» Виктор Соколов добавил, что корабли Черноморского флота принимают участие в специальной военной операции, выполняют боевые и специальные задачи. В частности, ракетами морского базирования «Калибр» за время проведения СВО были нанесены удары по более чем 180 важным объектам противника.

«Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки ЧФ, имеющие на вооружении ракетные комплексы «Калибр», нанесли удары по более чем 180 критически важным объектам противника. Основными целями являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции», — сказал командующий ЧФ.

От «Мытищ» до «Уссурийска»

Напомним, проект 22800 был разработан специалистами санкт-петербургского Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) «Алмаз». В своё время военный эксперт Александр Мозговой в эфире телеканала «Звезда» отмечал, что «Каракурты» призваны заменить советские ракетные катера проекта 12411 «Молния», МРК проекта 12341 «Овод» и сторожевые фрегаты проекта 11356 «Буревестник».

Как отмечается на сайте ЦМКБ, корабли серии 22800 предназначены для поражения критически важных объектов противника в береговой зоне, уничтожения боевых надводных кораблей, судов и катеров самостоятельно и во взаимодействии с другими силами, а также для поражения искусственных стационарных и плавучих объектов противника. Кроме того, «Каракурты» могут отражать удары средств воздушного нападения.

По информации Минобороны РФ, надстройки и корпус этих кораблей выполнены по технологиям пониженной отражающей способности, что позволяет снизить радиолокационную заметность МРК.

Малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт»

РИА Новости

© Илья Питалев

Длина малого ракетного корабля достигает 67 м, ширина — 11 м. Водоизмещение в различных вариантах составляет от 860 до 900 т. Корабль может развивать максимальную скорость до 35 узлов (65 км/ч). Дальность хода составляет от 2,5 тыс. до 2,8 тыс. миль. Численность экипажа составляет 39 человек.

По словам аналитиков, главное оружие этих МРК — универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14, рассчитанный на восемь крылатых ракет морского базирования «Калибр». В качестве альтернативного варианта корабли могут оснащаться аналогичным количеством противокорабельных ракет «Оникс».

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В дополнение к ракетному вооружению корабли серии 22800 оборудуются артиллерийскими установками АК-176МА. Также «Каракурты» располагают двумя морскими тумбовыми пулемётными установками калибра 14,5 мм и системами ПВО «Панцирь-МЕ» и «Игла-С». Помимо этого, на корабль могут устанавливаться зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Каштан-М» и «Пальма».

Стоит отметить, что данные корабли могут выпускаться также в экспортном варианте 22800Э «Каракурт-Э». В данной модификации может устанавливаться и другое оружие, в том числе крылатые ракеты BrahMos российско-индийского производства или противокорабельные ракеты «Яхонт» (экспортная версия «Оникса»).

«Каракурты» выпускаются на нескольких предприятиях: судостроительном заводе «Пелла» (Ленинградская область), «Зеленодольском заводе имени А.М. Горького» (Татарстан), «Амурском судостроительном заводе» (Хабаровский край) и судостроительном заводе «Залив» (Крым).

Первые два МРК этой серии — «Мытищи» и «Советск» — были заложены 24 декабря 2015 года на заводе «Пелла». Корабли были переданы Минобороны в 2018 и 2019 годах. В дальнейшем на этом предприятии началось строительство МРК «Одинцово», «Козельск», «Охотск», «Вихрь» и «Буря». Корабли, выпускаемые заводом «Пелла», предназначаются для Балтийского флота.

Для Черноморского флота корабли строят «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и керченский «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы». В 2022 году сообщалось о начале государственных испытаний предназначенного для ЧФ корабля «Циклон». На разных этапах строительства находятся «Аскольд», «Амур», «Туча» и «Тайфун».

В свою очередь, «Амурский судостроительный завод» строит корабли для Тихоокеанского флота. Согласно планам, предприятие в ближайшие годы поставит ТОФ четыре МРК: «Ржев», «Удомля», «Павловск» и «Уссурийск».

Патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачёв»

РИА Новости

© Виталий Тимкив

«Основная ударная сила»

По словам Дмитрия Жаворонкова, «Каракурты» при относительно небольших габаритах обладают серьёзными боевыми возможностями.

«В арсенале этих МРК находится восемь установок вертикального пуска с «Калибрами» или «Ониксами». Всего планируется построить более 20 кораблей этого типа, что существенно повысит ударный потенциал ВМФ в ближней морской зоне», — отметил эксперт.

Жаворонков также обратил внимание, что все ключевые комплектующие «Каракуртов» производятся в России.

«Энергоустановки, судовое оборудование и другие элементы производятся на отечественных предприятиях. Отмечу также, что «Каракурты» — сравнительно недорогие суда. В то же время строят их достаточно быстро, причём на нескольких верфях», — пояснил специалист.

В свою очередь, председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий полагает, что «малые ракетные корабли будут основной ударной силой российского военно-морского флота».

«Эти корабли вооружены ракетным оружием, которое уже сейчас применяется Черноморским флотом в рамках СВО. В этом особая ценность данных МРК», — заявил аналитик в беседе с RT.

Пополнение флота новыми кораблями в условиях проведения СВО приобретает особую значимость, считают эксперты.

«Совокупный общий залп, который могут произвести три новых ракетных «Каракурта», — 24 ракеты. Это повышает ударный потенциал флота, что крайне важно в условиях идущих боевых действий. Новый «патрульник», в свою очередь, усилит возможности по сопровождению кораблей и судов, а также по охране государственной границы», — заключил Дмитрий Жаворонков.