«Хорошее приобретение для ВМФ»: как развивается программа по созданию малых ракетных кораблей «Каракурт»

Новый малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800 «Каракурт» проходит заводские испытания. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота. Отмечается, что экипаж судна совместно с представителями производителя проверяют работу силовой установки, рулевого устройства и других механизмов. В дальнейшем намечены испытания боевых систем «Бури». Такие корабли предназначены для борьбы с противником в береговой зоне. Они вооружаются восемью крылатыми ракетами «Калибр» или противокорабельными ракетами «Яхонт». Аналитики называют корабли проекта 22800 мощными, недорогими и эффективными судами.

Новый малый ракетный корабль (МРК) «Буря» проекта 22800 проходит ходовые испытания на морских полигонах Балтики. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота.

«Экипаж МРК «Буря» совместно с представителями промышленности проверяет работоспособность систем и механизмов корабля в море. В частности, проводится проверка работы силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи и навигации, якорного устройства», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что далее будут «проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля», а на последних этапах будет выполняться «комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням».

Малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800 на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге

РИА Новости

© Михаил Киреев

Как уточнили в Балтфлоте, заводские ходовые испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства корабля. Они проводятся с целью проверки его систем и механизмов на соответствие утверждённым спецификации, схемам, техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации.

После завершения испытаний новый корабль войдёт в состав Балтийского флота.

«Все новейшие достижения»

«Буря» была построена на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла». Данный корабль станет четвёртым МРК проекта 22800 «Каракурт». Ранее были приняты на вооружение «Мытищи», «Советск» и «Одинцово». Все они вошли в состав Балтийского флота.

Кроме того, уже спущены на воду и находятся на разном этапе готовности МРК «Козельск», «Охотск», «Вихрь», «Циклон» и «Аскольд».

Всего запланировано построить 18 кораблей данного типа. Кроме Балтфлота, они пополнят также Черноморский и Тихоокеанский флоты.

Малый ракетный корабль «Советск» проекта 22800 на стратегических учениях в Военной гавани Балтийска

РИА Новости

© Михаил Голенков

Помимо завода «Пелла», «Каракурты» строятся также на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане, Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае, заводах «Море» и «Залив» в Крыму.

Проект 22800 был разработан в центральном конструкторском бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург). Он пришёл на смену советским ракетным катерам проектов 1234 «Овод» и 1241 «Молния».

По сравнению с предшественниками, на «Каракурте» были улучшены мореходность и обитаемость. Были также решены проблемы, связанные с большим углом наклона валов: на «Оводах» большой угол наклона вызывал вибрацию и дополнительное сопротивление движению.

Как отмечается на сайте ЦКБ, «Каракурты» являются кораблями нового поколения, которые вобрали в себя «все новейшие достижения в области высокоточного оружия, средств самообороны, ПВО и военного кораблестроения».

«Корабль предназначен для поражения критически важных объектов противника в береговой зоне; для уничтожения боевых надводных кораблей, судов и катеров противника самостоятельно и во взаимодействии с другими силами», — отмечается на сайте ЦКБ «Алмаз».

Кроме того, «Каракурты» могут применяться для уничтожения искусственных стационарных и плавучих объектов и отражения воздушных ударов.

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Водоизмещение МРК проекта 22800 в различных вариантах может достигать от 860 до 900 т.

Дальность плавания «Каракуртов» составляет около 2800 миль (около 4,5 тыс. км), скорость — до 35 узлов (65 км/ч). Численность экипажа — 39 человек.

В качестве силовой установки на МРК используются три дизельных двигателя М-507Д-1. При этом возможна и другая компоновка: два дизеля М-507Д-1 и одна газовая турбина М70ФРУ.

«Каракурты» вооружены восемью крылатыми ракетами «Калибр» или же аналогичным количеством противокорабельных ракет «Яхонт».

Помимо этого, на данные суда устанавливаются усовершенствованные артиллерийские установки АК-176МА, у которых за счёт применения электрических приводов повышена точность стрельбы. Также в арсенал корабля входят две морские тумбовые пулемётные установки калибра 14,5-мм.

От воздушных угроз «Каракурты» прикрывают комплексы «Панцирь-МЕ» и «Игла-С». Также на судно могут устанавливаться зенитные ракетно-артиллерийские комплексы (ЗРАК) «Каштан-М» и «Пальма».

«По-настоящему современный МРК»

По словам аналитиков, корабли серии 22800 могут применять оружие как по морским целям, так и по наземным.

«Их задача — нанесение ударов по корабельным группировкам, а также по береговым целям. С учётом того, что сейчас на данные суда ставятся комплексы ПВО ближнего действия, это позволяет им бороться с авиацией противника. Так что они ещё участвуют в обеспечении противовоздушной обороны. В настоящий момент больше всего таких кораблей у нас имеется на Балтике», — рассказал в разговоре с RT капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» у Дворцового моста в Санкт-Петербурге во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России

РИА Новости

© Алексей Даничев

Несмотря на то что «Каракурты» являются кораблями береговой зоны, они могут выполнять задачи и в дальней морской зоне благодаря наличию оружия высокой дальности, добавил аналитик.

«Как показала практика, они могут решать задачи и в дальней морской зоне благодаря оснащению крылатыми ракетами «Калибр», — отметил аналитик.

Напомним, максимальная дальность «Калибра» составляет от 1,4 тыс. до 2,6 тыс. км.

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Василий Дандыкин подчеркнул, что «Каракурты» решают оперативно-тактические задачи.

«Каракурт, в честь которого был назван корабль, — это ядовитый паук. Так что стайка таких «Каракуртов» может крепко ужалить противника как на море, так и на суше», — отметил Василий Дандыкин.

В свою очередь, историк флота, главный редактор портала «Новости машиностроения» Дмитрий Жаворонков напомнил, что необходимость в создании «Каракурта» возникла в том числе из-за отказа украинской стороны после 2014 года поставлять двигатели для кораблей проекта 11356. По его словам, в результате конструкторам удалось «в короткое время создать по-настоящему современный МРК».

«Важно, что эти корабли состоят полностью из российских компонентов. В ходе испытаний «Каракурты» показали себя настолько хорошо, что их решено было строить большой серией. Корабли проекта 22800 — небольшие, достаточно быстрые, мореходные и обладают, наверное, наиболее мощным арсеналом среди судов аналогичного класса... Это не только удачный, мощный и недорогой корабль, но ещё и очень красивый. Без сомнений, это хорошее приобретение для ВМФ России», — резюмировал Жаворонков.