Малый ракетный корабль «Аскольд» спустили на воду в Керчи

Торжественная церемония спуска на воду нового малого ракетного корабля «Аскольд» прошла на керченском судостроительном заводе имени Бутомы.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Малый ракетный корабль «Аскольд» станет вторым кораблём проекта 22800, построенным на керченском предприятии. Первый — «Циклон» — был спущен на воду в конце лета прошлого года и в настоящее время проходит комплекс испытаний в Новороссийске, третий — «Амур» — находится в стадии строительства на заводском стапеле, на заказе завершены корпусные работы, идёт монтаж оборудования», — уточнили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается также, что в церемонии спуска корабля на воду принял участие главком ВМФ России Николай Евменов.

Ранее ОТР передавало, что в Амурской области прошли учения миномётчиков.