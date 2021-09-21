Малый ракетный корабль «Аскольд» спустили на воду в Керчи

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Торжественная церемония спуска на воду нового малого ракетного корабля «Аскольд» прошла на керченском судостроительном заводе имени Бутомы.
Малый ракетный корабль «Аскольд» спустили на воду в Керчи
  • © Министерство промышленной политики Республики Крым

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Малый ракетный корабль «Аскольд» станет вторым кораблём проекта 22800, построенным на керченском предприятии. Первый — «Циклон» — был спущен на воду в конце лета прошлого года и в настоящее время проходит комплекс испытаний в Новороссийске, третий — «Амур» — находится в стадии строительства на заводском стапеле, на заказе завершены корпусные работы, идёт монтаж оборудования», — уточнили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается также, что в церемонии спуска корабля на воду принял участие главком ВМФ России Николай Евменов.

Ранее ОТР передавало, что в Амурской области прошли учения миномётчиков.

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