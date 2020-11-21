Корабль «Одинцово» с комплексом «Панцирь-М» приняли в состав ВМФ
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя флота Романа Мартова.
Он сообщил, что «приказом Главнокомандующего ВМФ новый МРК «Одинцово» включён в боевой состав Балтийского флота, который уже располагает двумя кораблями такого проекта».
«Принципиальное отличие нового МРК «Одинцово» состоит в том, что это первый надводный корабль, оснащённый зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М», — рассказал Мартов.
Ранее сообщалось, что первый российский корабль ВМФ, оснащённый морским вариантом зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-М», успешно прошёл испытания.