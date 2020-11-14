Первый российский корабль с «Панцирем» завершил испытания

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Первый российский корабль ВМФ, оснащённый морским вариантом зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-М», успешно прошёл испытания.
Первый российский корабль с «Панцирем» завершил испытания
  • © Пресс-служба ВМФ

Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.

«Государственные испытания малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово» успешно завершены. Малый ракетный корабль «Одинцово» — это первый надводный корабль, оснащённый зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Евменов, «Одинцово» примут в состав ВМФ в конце ноября.

В сентябре боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» провели учения по прикрытию экономических объектов Крыма.

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