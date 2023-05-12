Корабли ЧФ с начала СВО нанесли более 180 ударов «Калибрами» по объектам украинских войск
- РИА Новости
Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.
«Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки ЧФ, имеющие на вооружении ракетные комплексы «Калибр», нанесли удары по более чем 180 критически важным объектам противника», — заявил он в интервью «Красной звезде».
Соколов уточнил, что целями, в частности, являлись радиолокационные станции систем ПВО, нефтебазы и авиабазы.
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