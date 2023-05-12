Корабли ЧФ с начала СВО нанесли более 180 ударов «Калибрами» по объектам украинских войск

Корабли Черноморского флота с начала специальной военной операции нанесли более 180 ударов «Калибрами» по объектам украинских войск.

Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

«Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки ЧФ, имеющие на вооружении ракетные комплексы «Калибр», нанесли удары по более чем 180 критически важным объектам противника», — заявил он в интервью «Красной звезде».

Соколов уточнил, что целями, в частности, являлись радиолокационные станции систем ПВО, нефтебазы и авиабазы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что общая обстановка в зоне проведения специальной военной операции находится под контролем российских военных.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сообщения о якобы начале контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте не соответствуют действительности.