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Корабли ЧФ с начала СВО нанесли более 180 ударов «Калибрами» по объектам украинских войск

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Корабли Черноморского флота с начала специальной военной операции нанесли более 180 ударов «Калибрами» по объектам украинских войск.
Корабли ЧФ с начала СВО нанесли более 180 ударов «Калибрами» по объектам украинских войск
  • РИА Новости

Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

«Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки ЧФ, имеющие на вооружении ракетные комплексы «Калибр», нанесли удары по более чем 180 критически важным объектам противника», — заявил он в интервью «Красной звезде».

Соколов уточнил, что целями, в частности, являлись радиолокационные станции систем ПВО, нефтебазы и авиабазы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что общая обстановка в зоне проведения специальной военной операции находится под контролем российских военных

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сообщения о якобы начале контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте не соответствуют действительности.

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