Новейший патрульный корабль Черноморского флота вышел в море

Новейший патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» в первый раз вышел в море для прохождения заводских ходовых испытаний.

«Выход в акваторию Черного моря состоялся из военной гавани Новороссийской военно-морской базы. Испытания проводятся штатным экипажем совместно с заводской сдаточной командой с целью проверки основных параметров корабля, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям и являются одним из важных этапов перед приемом корабля в состав Военно-морского флота, который планируется осуществить в конце текущего года», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Черноморского флота.

Отмечается, что в ходе первого этапа испытаний в море будет проверена работа систем жизнеобеспечения, энергетики и живучести, работа средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования, а также показатели скорости, маневренности и остойчивости корабля.

Ранее сообщалось, что подразделения морской пехоты и армейского корпуса Черноморского флота предотвратили нападение условных диверсантов на колонну военной техники.