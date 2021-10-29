Новейший патрульный корабль Черноморского флота вышел в море

Короткая ссылка
Новейший патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» в первый раз вышел в море для прохождения заводских ходовых испытаний.
Новейший патрульный корабль Черноморского флота вышел в море
  • © mil.ru

«Выход в акваторию Черного моря состоялся из военной гавани Новороссийской военно-морской базы. Испытания проводятся штатным экипажем совместно с заводской сдаточной командой с целью проверки основных параметров корабля, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям и являются одним из важных этапов перед приемом корабля в состав Военно-морского флота, который планируется осуществить в конце текущего года», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Черноморского флота.

Отмечается, что в ходе первого этапа испытаний в море будет проверена работа систем жизнеобеспечения, энергетики и живучести, работа средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования, а также показатели скорости, маневренности и остойчивости корабля.

Ранее сообщалось, что подразделения морской пехоты и армейского корпуса Черноморского флота предотвратили нападение условных диверсантов на колонну военной техники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить