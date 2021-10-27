Морпехи ЧФ предотвратили нападение условных диверсантов
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«По замыслу учения, морские пехотинцы во взаимодействии с передовыми отрядами подразделений армейского корпуса, действуя на опережение, провели поиск и блокирование ДРГ «противника», устроившей засаду на маршруте движения колонны», — рассказали в пресс-службе.
Манёвры организованы с подразделениями, участвовавшими в двустороннем бригадном тактическом учении на межвидовом полигоне Опук под Феодосией и возвращавшимися в пункты постоянной дислокации.
Занятия проведены в рамках контрольной проверки войск (сил) Южного военного округа за 2021 учебный год.
Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.