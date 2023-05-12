Пункты дислокации, склады и нефтебазы: Черноморский флот поразил «Калибрами» более 180 объектов ВСУ с начала СВО

Корабли Черноморского флота с начала специальной военной операции нанесли удары ракетными комплексами «Калибр» по более чем 180 критически важным объектам украинских войск. Об этом заявил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов. По его словам, целями ударов были радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы и железнодорожные станции.

С начала специальной военной операции на Украине фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки Черноморского флота нанесли удары «Калибрами» по более чем 180 критически важным объектам ВСУ. Об этом заявил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

Он отметил, что силы и войска ЧФ принимают участие в спецоперации с первых часов её начала. По его словам, флот выполняет боевые и специальные задачи, связанные как с нанесением ракетных ударов, так и с вопросами обеспечения безопасности российской территории.

«Основными целями являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции», — рассказал Соколов об ударах «Калибрами» в интервью по случаю 240-летия ЧФ в интервью «Красной звезде».

Командующий флотом уточнил, что одновременно ударами авиации были уничтожены основные элементы систем противовоздушной обороны и освещения надводной обстановки противника в северо-западной части Чёрного моря и Азовском море.

По словам вице-адмирала, наряду с этим активно применялись береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» береговых ракетно-артиллерийских войск флота. В первую очередь они поражали командные пункты противника, аэродромы, позиционные районы подразделений ПВО, надводные корабли ВМС Украины. По данным командующего ЧФ, всего подразделения береговых войск флота нанесли удары по 70 объектам противника.

Кроме того, Соколов рассказал, что в ходе поддержки сухопутных войск на приморском направлении десантные корабли флота для поражения целей на берегу применяли реактивные системы залпового огня. При этом для разведки, целеуказания и корректировки огня использовались беспилотники.

Как отметил Соколов, лишённый возможности действий на море противник сосредоточил усилия на диверсионно-террористических атаках по объектам Черноморского флота и гражданской инфраструктуры на территории Крыма.

«В этой связи силы и войска Черноморского флота решают задачи прикрытия пунктов базирования, важных военных объектов и инфраструктуры на территории Крымского полуострова от ударов воздушных и морских дронов-камикадзе, диверсионных групп противника, устранения минной опасности», — отметил вице-адмирал.

Он добавил, что для обеспечения раннего обнаружения средств воздушного нападения противника, в том числе беспилотников, во взаимодействии с ВКС была существенно увеличена зона радиолокационного контроля воздушного пространства.

Также по теме Минобороны: ВСУ пытались атаковать Севастополь катерами-дронами, все они были уничтожены В ночь на 24 апреля ВСУ попытались атаковать базу флота в Севастополе беспилотными катерами, все они были уничтожены.

Кроме того, для своевременного оповещения сил было сформировано единое информационное поле, в которое включены в том числе самолёты и вертолёты морской авиации флота.

Соколов добавил, что для усиления противовоздушной обороны пунктов базирования к боевому дежурству по ПВО, помимо штатных корабельных расчётов, привлечены дополнительные средства.

Кроме того, в связи с угрозой атак роботизированными надводными и подводными комплексами в ЧФ нарастили технические средства защиты основного пункта базирования флота и мест стоянки кораблей, оборудовали посты оптико-электронного и радиотехнического наблюдения.

По словам командующего ЧФ, тральными силами флота завершено разминирование акватории Азовского моря, что позволило задействовать порты новых регионов страны в различных видах морских перевозок.

Отметим, что объекты Черноморского флота систематически подвергаются атакам украинской стороны. В последний раз о таком инциденте в Минобороны РФ сообщили 24 апреля.

По данным ведомства, около 03:30 мск украинская сторона предприняла попытку атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами.

Как заявили в МО, все безэкипажные катера противника были уничтожены силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте. Отмечалось, что потерь с российской стороны нет.