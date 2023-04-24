Минобороны: ВСУ пытались атаковать Севастополь катерами-дронами, все они были уничтожены

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В ночь на 24 апреля ВСУ попытались атаковать базу флота в Севастополе беспилотными катерами, все они были уничтожены.

«Сегодня около 03:30 мск киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь тремя безэкипажными быстроходными катерами. Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны России отметили, что в результате атаки потерь с российской стороны нет.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что здания и причалы в городе после атаки надводных беспилотников Вооружённых сил Украины разрушены не были. Он добавил, что никто не пострадал.

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