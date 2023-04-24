Губернатор Развожаев: здания и причалы в Севастополе после атаки БПЛА не разрушены
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Об этом Развожаев написал в своём Telegram-канале.
По его словам, из-за взрывов уничтоженных беспилотников были выбиты стёкла в четырёх жилых домах. Развожаев поручил своему заместителю Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Он также отметил, что уже ведётся остекление окон.
«Зданий, причальных и иных сооружений не разрушено», — заявил градоначальник, призвав доверять лишь официальной информации.
Также Развожаев заявил, что атаковавшие город ночью 24 апреля надводные беспилотники Вооружённых сил Украины были уничтожены на внешнем рейде.