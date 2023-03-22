Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников
- РИА Новости
«В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработала ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали», — сообщил он.
По словам губернатора Севастополя, из-за взрывов БПЛА пострадало остекление в зданиях, раненых среди населения нет.
«Военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове», — добавил Развожаев.
16 февраля два беспилотника Вооружённых сил Украины были сбиты над Чёрным морем в Севастополе.
1 марта армия России предотвратила попытку ВСУ провести массированную атаку дронов на Крым.
Силы ПВО сбили шесть ударных беспилотников, ещё четыре было выведено из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено.