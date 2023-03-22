Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников

Черноморский флот успешно отразил атаку надводных беспилотников, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработала ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали», — сообщил он.

По словам губернатора Севастополя, из-за взрывов БПЛА пострадало остекление в зданиях, раненых среди населения нет.

«Военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове», — добавил Развожаев.

16 февраля два беспилотника Вооружённых сил Украины были сбиты над Чёрным морем в Севастополе.

1 марта армия России предотвратила попытку ВСУ провести массированную атаку дронов на Крым.

Силы ПВО сбили шесть ударных беспилотников, ещё четыре было выведено из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено.